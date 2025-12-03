Chevrolet Onix será elétrico até o fim da década, mantendo "preço popular"Quem afirma é o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua
A Chevrolet continuará no processo de lançamento de modelos eletrificados em sua linha para o mercado nacional. E velhos conhecidos dos motoristas brasileiros terão sua versão com motor elétrico.
Esse é o caso do Onix, que até 2030 terá versão eletrificada. Quem afirma é o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua.
Em entrevista exclusiva ao O POVO na ocasião do lançamento da operação de montagem do novo Spark EUV 2026 na Planta Automotiva do Ceará (Pace), ele afirmou que a companhia trabalha na eletrificação de sua produção no Brasil e que modelos elétricos com "preços populares" - algo próximo dos R$ 100 mil - faz parte do planejamento.
O Spark montado no Ceará será vendido a R$ 159.990, o que considera um preço "relativamente acessível" para o atual cenário de mercado. Mas prevê evolução.
"O Onix, que é o carro mais acessível da GM, será eletrificado em algum momento. Eu não tenho ainda a data para anunciar, mas o Onix será eletrificado", enfatiza.
Eletrificação de toda frota fabricada no Brasil até 2030
Fabio Rua, vice-presidente da GM para América Latina, afirma que o movimento marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.
"O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta.
Novo polo automotivo fica localizado em Horizonte
A inauguração da operação ocorre nesta quarta-feira, 3/12, com participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, além de ministros, como Camilo Santana (Educação).
O primeiro veículo produzido pelo Pace estará pronto ainda na manhã desta quarta-feira, 3, por volta das 11 horas.
O polo automotivo, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, ocupa a antiga fábrica da Troller, marca cearense que pertencia à Ford e que com o fim da operação da empresa no Estado, encerrou suas operações.
O Pace foi anunciado em agosto de 2024 a partir de investimento inicial de R$ 400 milhões, com previsão de gerar 9 mil empregos quando estiver em plena operação. A operação será coordenada pela Comexport, considerada a maior empresa de comércio exterior e supply chain do Brasil, que já trabalha na montagem de outras marcas, como Mercedes-Benz, Honda, BYD, Renault, entre outras.