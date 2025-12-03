Chevrolet Onix será elétrico até o fim da década, mantendo "preço popular"

Chevrolet Onix entre os carros mais vendidos / Crédito: divulgação

A Chevrolet continuará no processo de lançamento de modelos eletrificados em sua linha para o mercado nacional. E velhos conhecidos dos motoristas brasileiros terão sua versão com motor elétrico. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esse é o caso do Onix, que até 2030 terá versão eletrificada. Quem afirma é o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors para a América do Sul, Fábio Rua.

Eletrificação de toda frota fabricada no Brasil até 2030 Fabio Rua, vice-presidente da GM para América Latina, afirma que o movimento marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País. "O Spark representa um marco sendo o primeiro veículo 100% elétrico industrializado pela GM no Brasil. É um marco gigantesco que aponta para o caminho que estamos traçando de eletrificação da nossa frota. Todos os carros produzidos no Brasil até 2030 terão algum tipo de eletrificação", aponta. Novo polo automotivo fica localizado em Horizonte A inauguração da operação ocorre nesta quarta-feira, 3/12, com participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, além de ministros, como Camilo Santana (Educação).