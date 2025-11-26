Ceron: Correios não é uma questão fiscal, é questão de estrutura a longo prazo

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse hoje à GloboNews que a crise dos Correios não é uma questão fiscal, mas uma questão estrutural a longo prazo, a despeito de seu impacto no resultado primário do governo. "Isso aqui não tem nada a ver com política fiscal ou não, seja com empréstimo, seja com aporte, vai dar resultado primário para o governo. O relatório bimestral de Receitas e Despesas mostrou exatamente isso, teremos um impacto de quase R$ 3 bilhões por conta disso", pontuou o secretário, que frisou ser fundamental a empresa ter independência financeira.

Ceron ressaltou ainda que um eventual aval para atuação do Tesouro na crise dos Correios virá depois de análise extremamente técnica e com olhar rigoroso para todo o processo de reestruturação da empresa. "O primeiro passo é que eles tenham, de fato, um plano de reestruturação consistente. Isso é a premissa de qualquer diálogo sobre esse assunto", afirmou.