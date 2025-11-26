Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que recebeu quadro real dos Correios pela nova diretoria 'muito recentemente'

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 26, que recebeu "muito recentemente" o quadro real dos Correios, por parte da nova diretoria. O novo presidente, Emmanoel Schmidt Rondon, está no posto desde setembro e trabalha em um plano de reestruturação da empresa. Na visão de Haddad, tem havido "uma evolução satisfatória" da atual diretoria e a interlocução com o Tesouro é "a melhor possível".

"O que nós falamos é que qualquer solução para o caso vai passar, necessariamente, por um plano de reestruturação. Não há como o Tesouro Nacional pensar em algo que não passe por um plano de reestruturação aprovado pelo Tesouro, que é de quem se pede o aval para viabilizar financeiramente esse plano", disse Haddad em entrevista à GloboNews.

Indagado sobre uma possível privatização da empresa postal, ele respondeu: "Não vejo um debate dentro do governo, sobre privatizar Correios, não vejo isso acontecer da parte de nenhum ministro."

Ele citou estudo recente que teria apontado ser "muito difícil" o Estado abrir mão de serviços postais, parte dos quais são subsidiados para garantir a universalização. "O que tem acontecido no mundo é agregar aos serviços postais outros serviços, de natureza financeira, previdenciária, securitária para dar sustentabilidade para um serviço postal universal. E é isso que nós estamos discutindo com a nova diretoria".

O titular da Fazenda ainda destacou que a equipe econômica fez questão de não fazer excepcionalidade no arcabouço em relação aos Correios. "O impacto fiscal este ano foi absorvido pelo arcabouço fiscal. E nós vamos manter assim. E só vamos aprovar o plano de reestruturação se ele for apresentado de maneira consistente".

A projeção de déficit nas empresas estatais em 2025 subiu para R$ 9,2 bilhões no último Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias, relativo ao 5º bimestre do ano, resultado muito influenciado pelos Correios, cuja estimativa de déficit mais do que dobrou, passando de R$ 2,4 bilhões no relatório anterior para R$ 5,8 bilhões. Isso levou o Executivo a anunciar um contingenciamento de R$ 3,3 bilhões em despesas.

