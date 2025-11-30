Lula: Cálculos da Receita mostram que dinheiro extra com IR deve injetar R$ 28 bi na economia

Lei de isenção do IR foi sancionada pelo presidente na quarta-feira, 26, e foi uma promessa de campanha do petista / Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio do Lula da Silva afirmou que cálculos da Receita Federal mostram que o "dinheiro extra" resultante da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda deve injetar R$ 28 bilhões na economia.