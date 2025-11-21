Recebeu o 13º salário? Veja 4 dicas usá-lo com consciência / Crédito: EdiCase Empreendeer

O 13º salário é, para muitos brasileiros, um respiro importante no fim do ano, ajudando a aliviar o orçamento após meses de gastos acumulados. Todavia, sem um bom planejamento financeiro, esse dinheiro extra desaparece rapidamente, especialmente diante de despesas típicas dessa época, como presentes, viagens e contas sazonais. Para evitar esse cenário, o tributarista Bruno Medeiros Durão explica que o benefício deve ser usado com estratégia. “O grande erro é imaginar que o 13º é um valor extra para gastar. Ele é um recurso essencial para organizar a vida financeira e entrar no próximo ano com segurança”, afirma.

A seguir, veja as principais orientações do especialista para gerenciar o 13° salário! 1. Priorize dívidas de juros altos A primeira recomendação é direcionar o 13º salário para eliminar dívidas mais caras, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. Segundo Bruno Medeiros Durão, essa deve ser sempre a prioridade. “Quitar dívidas de juros elevados é, na prática, o melhor investimento que alguém pode fazer. Cada real usado para reduzir esse saldo evita que juros se acumulem e comprometam todo o orçamento de 2026”, explica. 2. Garanta as despesas do início do ano Após eliminar os débitos mais urgentes, Bruno Medeiros Durão orienta que o trabalhador prepare o orçamento para janeiro e fevereiro, meses tradicionalmente carregados de cobranças como IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), matrícula escolar e seguros.

“O começo do ano é cheio de obrigações fixas, e muitas famílias acabam entrando no vermelho logo em janeiro. Reservar parte do 13º para essas despesas é uma forma inteligente de evitar dívidas e manter estabilidade financeira”, afirma. 3. Invista pensando no futuro Com as contas sob controle, o especialista recomenda que o trabalhador utilize uma parcela do 13º para fortalecer a construção de patrimônio. Isso pode incluir previdência privada, investimentos em renda fixa ou até o início de uma poupança voltada para projetos de longo prazo. “O 13º também pode ser um ponto de virada. Quando o trabalhador direciona parte desse valor para investimentos, ele começa a formar ativos e reduz a dependência de crédito no futuro”, destaca Bruno Medeiros Durão.