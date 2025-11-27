Ceará cria 3.379 vagas formais em outubro, puxado por serviços

Caged: Brasil gera 155 mil empregos formais em janeiro

O Ceará registrou, em outubro, um saldo positivo de 3.379 postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com esse resultado, o Estado alcançou a marca de 54.327 novos postos formais de trabalho gerados em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Todos os estados nordestinos apresentaram desempenho positivo no mês. Pernambuco liderou com 10.596 vagas, seguido por Alagoas (4.657) e Bahia (4.449). Na sequência aparecem Ceará (3.379), Maranhão (3.293), Paraíba (2.734), Piauí (2.693), Sergipe (1.076) e Rio Grande do Norte (954). Região respondeu por quase 40% das vagas abertas no país. Os resultados conquistados pelo Ceará, no acumulado de 2025 até outubro, são especialmente puxados pela geração de vagas no setor de Serviços, que desponta com a criação de 23.777 empregos formais. O setor é acompanhado pela Construção, com 13.434 postos de trabalho. Também registraram saldos positivos os setores de Indústria (9.562); da Comércio, com 5.089, e da Agropecuária 2.465. “Os resultados deixam claro que seguimos avançando, fortalecendo a cooperação entre governo e iniciativa privada para ampliar cada vez mais as oportunidades para os trabalhadores do Ceará. O trabalho não pára, gerando mais oportunidades para o nosso povo”, disse o governador Elmano de Freitas (PT).

“Mantemos um bom ritmo de crescimento da economia, com a geração de postos de trabalho e a menor taxa de desemprego da série histórica. Apesar das sazonalidades, percebemos que os números mostram que estamos no caminho certo, focados na parceria entre o público e o privado com o intuito de ampliar ainda mais as oportunidades para o trabalhador cearense”, analisa o secretário do Trabalho, Vladyson Viana. Em termos territoriais, no acumulado para 2025 os municípios com a maior geração de empregos são Fortaleza (23.668), Juazeiro do Norte (3.230), Horizonte (3.145) e Caucaia (2.078). Vladyson Viana explica que o Caged apresenta a dinâmica do mercado de trabalho, registrando admissões e demissões e considerando a sazonalidade, por isso deve-se comparar períodos idênticos, como, por exemplo, outubro de um ano com outubro do ano anterior.

“O mês de outubro de 2025 teve um saldo positivo, e quando comparado com outubro de 2024, o saldo foi maior.”, comenta Vladyson Viana. De acordo com ele, para entender a dinâmica do mercado, é essencial olhar para períodos mais longos, como o ano completo ou vários anos. “Se a gente for olhar o governo Elmano (de Freitas), desde janeiro são mais de 160.000 (empregos gerados). Então, o Ceará segue uma trajetória de crescimento, de geração de emprego”, afirma o secretário. “Esse resultado, divulgado para o mês de outubro de 2025, é positivo; é um resultado importante. Quando você olha para ao longo do ano, confirma uma trajetória de crescimento da economia cearense”, destaca Vladyson Viana.