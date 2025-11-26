Emprego diminuiu ligeiramente e preços subiram de forma moderada nos EUA, diz Livro Bege

Segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novembro, publicado nesta quarta-feira, 26, o emprego diminuiu ligeiramente no período atual, com cerca de metade dos distritos observando uma demanda de trabalho mais fraca.

O documento afirmou que algumas empresas notaram que a inteligência artificial (IA) substituiu posições de nível inicial ou tornou os trabalhadores existentes produtivos o suficiente para conter novas contratações. "Os salários geralmente cresceram em um ritmo modesto; no entanto, alguns setores, como manufatura, construção e saúde, experimentaram uma pressão salarial mais moderada devido a uma oferta de trabalho mais restrita", pontuou o Fed.