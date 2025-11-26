Em alta de 1,7%, a 158,5 mil pontos, Ibovespa quebra recordes de 11 de novembro

Fachada da B3 em São Paulo / Crédito: WERTHER SANTANA/Agência Estado

Em alta de 1,70%, o Ibovespa fechou pela primeira vez na casa de 158 mil, aos 158.554,94 pontos, e, no intradia, aos 158.713,52 pontos, rompeu também o recorde observado na sessão de 11 de novembro, então aos 158.467,21. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

"Dentre as quedas, Hapvida chamou atenção, após uma sequência de rebaixamentos nas recomendações de analistas que se seguiram ao balanço do terceiro trimestre", diz Bruno Perri, economista-chefe, estrategista e sócio-fundador da Forum Investimentos. O giro financeiro na B3 nesta véspera de feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, dia em que não haverá negócios nos mercados de Nova York, subiu para R$ 26,8 bilhões. Na semana, em três sessões até aqui, o Ibovespa agrega 2,45%, elevando o ganho do mês a 6,03% e o do ano a 31,82%. Divulgados pela manhã desta quarta-feira, 26, "os dados do IPCA-15 trouxeram ânimo a mais para o Ibovespa, e o mercado volta a precificar a possibilidade de corte de juros para janeiro", diz João Paulo Fonseca, head de renda variável da HCI Advisors.

"A pressão sobre o preço de passagens aéreas foi atenuada pela queda nos alimentos, e esse resultado reforça o viés de baixa para a inflação deste ano", acrescenta. À tarde, o sumário das condições regionais da economia nos Estados Unidos, compilado por unidades do Federal Reserve, o chamado Livro Bege, sugeriu um grau de enfraquecimento da atividade no país, o que mantém viva a percepção de que o Banco Central americano, após o apagão de dados durante os 43 dias de shutdown ao longo de outubro e em parte de novembro, terá condições de voltar a cortar juros em dezembro, após os ajustes de baixa nas reuniões de setembro e outubro. Na leitura de menos é mais, em função do efeito percebido sobre a perspectiva dos juros americanos, os índices de ações em Nova York acentuaram, ainda que marginalmente, os ganhos observados desde mais cedo. No fechamento, Dow Jones mostrava alta de 0,67%; S&P 500, de 0,69%, e Nasdaq, de 0,82%.