Ibovespa tem 2º dia de recuperação moderada, perto dos 156 mil pontos

Em dia de queda ao redor de 1,5% para o Brent e o WTI em Londres e Nova York, as ações de Petrobras (ON -0,96%, PN -0,80%) destoaram do sinal positivo observado em blue chips como Vale (ON +0,78%) e bancos, com destaque para Santander (Unit +1,51%, na máxima do dia no fechamento). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Usiminas (+6,43%), C&A (+3,64%) e Magazine Luiza (+3,64% também). No lado oposto, Braskem (-3,72%), MBRF (-3,27%) e Prio (-2,65%).

O Ibovespa obteve um segundo dia de alta discreta na casa dos 155 mil pontos, mas tendendo aos 156 mil no fechamento, como na segunda-feira, 24, em ajuste mais suave do que o observado nos principais índices de Nova York. Ao fim, a referência da B3 mostrava ganho de 0,41%, aos 155.910,18 pontos, entre mínima de 154.821,35 e máxima de 156.373,21 pontos, tendo saído de abertura aos 155.278,10 pontos. O giro financeiro ficou, nesta terça-feira, 25, em R$ 20,3 bilhões. Na semana, em duas sessões, o Ibovespa avança 0,74% e, no mês, 4,26%, colocando o ganho acumulado no ano a 29,62%.

"Ainda há alguma propensão a risco pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos em dezembro, que enfraquece adicionalmente o dólar", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research. "Dia relativamente positivo, de recuperação, sem grandes notícias no radar, com o setor siderúrgico mostrando bom desempenho na sessão. O petróleo, por sua vez, foi afetado pela expectativa de aumento da oferta global da commodity, ante a possibilidade de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia", aponta Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

Para Nicolas Gass, estrategista de investimentos e sócio da GT Capital, a novidade que surpreendeu os mercados, na sessão, foi o avanço "significativo" nas negociações por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Para além do ajuste nas cotações da commodity que afeta o setor de energia, o dia foi em geral positivo para as ações cíclicas, com exposição a juros, como as dos setores de consumo, varejo, educação e construção civil, acrescenta Gass.

Um funcionário dos Estados Unidos disse que uma delegação ucraniana concordou com os termos de um possível acordo de paz com Washington, segundo a ABC News. E a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que houve progresso considerável rumo a uma resolução, mas que existem alguns "detalhes delicados" que ainda precisam ser resolvidos.

Mesmo em meio aos esforços de paz norte-americanos, a Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana neste madrugada, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética, reporta a jornalista Thais Porsch, da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com informações da Dow Jones Newswires.