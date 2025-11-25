Beneficiários do INSS vão receber R$ 2,8 bi em atrasados da Justiça

Para ter direito ao recebimento, é necessário ter vencido uma ação de concessão ou revisão de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios, sem possibilidade de recurso / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou na segunda-feira, 24 de novembro, R$ 2,78 bilhões para o pagamento de aposentados e pensionistas que ganharam ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o CJF, o montante será destinado a ordens de pagamento autuadas em outubro deste ano e contemplará 131.277 processos, com 178.105 beneficiários.

O dinheiro é repassado aos Tribunais Regionais Federais (TRFs), que seguem cronogramas próprios. Essas instituições são responsáveis por realizar o depósito dos valores. Para consultar a data de liberação para saque, o segurado deve acessar a aba de RPVs no portal do TRF responsável pela ação. Ao todo, o CJF liberou R$ 3,28 bilhões para 214.202 processos, com 271.813 beneficiários - soma que inclui outras ações judiciais movidas contra o governo.

Veja abaixo o valor que será repassado a cada TRF e o número de beneficiários: TRF da 1ª Região: Sede: Distrito Federal

Jurisdição: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá

Geral: R$ 1.059.150.534,45

Previdenciárias/assistenciais: R$ 896.431.990,64 (44.420 processos, com 53.753 beneficiários) TRF da 2ª Região: Sede: Rio de Janeiro

Jurisdição: Rio de Janeiro e Espírito Santo

Geral: R$ 307.639.737,81

Previdenciárias/assistenciais: R$ 225.145.988,54 (9.888 processos, com 14.460 beneficiários) TRF da 3ª Região: