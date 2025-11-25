Itaú amplia para 100 mil base de clientes com acesso a agente de investimentos de IA

O "Inteligência de Investimentos Itaú" oferece um serviço de assessoria hiperpersonalizada a qualquer hora do dia. A aplicação foi desenvolvida para fornecer respostas fluidas, em tom de conversa, com base na curadoria de produtos, projeções internas e externas, algoritmos, avaliações de especialistas e bases específicas de conhecimento.

O Itaú Unibanco abre, na quarta-feira, 2, para mais 40 mil clientes o acesso ao agente de investimentos baseado em inteligência artificial. Com isso, a base de usuários do Superapp aptos a usarem a ferramenta chega a 100 mil, em um processo de disponibilização gradual previsto para se estender ao longo deste e do próximo ano.

O diretor de tecnologia do Itaú, Carlos Eduardo Mazzei, explicou que o objetivo é tornar o serviço de um assessor de investimentos mais acessível para o público, com recomendações consistentes com o perfil de cada cliente. "Ele o agente te dá a opção de produto, dentro do seu apetite por risco, otimizando o portfólio de investimentos", afirmou, durante evento com jornalistas em São Paulo.

A ferramenta começou com um grupo mais limitado de produtos e está expandindo a carteira de forma gradual, em paralelo com a contínua migração dos usuários dos vários aplicativos do banco para o Superapp.

O Itaú também tem feito investimentos robustos em tecnologia. No terceiro trimestre, havia mais de 1,8 mil modelos de inteligência artificial em utilização no banco e cerca de 500 cientistas de dados dedicados ao desenvolvimento de soluções que envolvem IA, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.