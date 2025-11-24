Com porto seco e indústrias, Quixeramobim atrai R$ 1,45 bilhão

￼OBRAS da Transnordestina têm atraído novos empreendimentos no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

A Prefeitura de Quixeramobim contabiliza R$ 1,45 bilhão em investimentos atraídos ao município. O principal projeto da lista é o do porto seco, de R$ 1 bilhão, que está em fase de supressão vegetal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do município, Afrânio Feitosa, além do projeto da Value Global, grande âncora do projeto de expansão econômica, há outros R$ 448 milhões distribuídos entre diferentes projetos prospectados.

Ao fim das três fases de implantação do porto seco, previsto para 2028 - com a inclusão de um centro logístico industrial (CLI)e uma zona de processamento de exportações (ZPE) privado em anexo - o montante investido na infraestrutura alcançaria a marca de R$ 2,5 bilhões. Isso faria o montante captado pelo município dobrar. "Isso mostra a robustez econômica do município de Quixeramobim e o quanto ele está em evidência. São recursos privados, empresas com interesse de vir ao estado do Ceará e ao nosso município", disse em entrevista à Sertão TV. Detalhes sobre o Polo Multimodal de Cargas/Logístico O Projeto da Value Global no Sertão Central cearense passa por ampliações a partir da demanda de novos parceiros.