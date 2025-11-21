Bolsas da Ásia fecham em baixa com tombo de ações de empresas de semicondutores após Nvidia

São Paulo, 21/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, com fortes perdas nas ações de semicondutores diante de temores sobre os múltiplos esticados de ações relacionadas à inteligência artificial e com os investimentos para infraestruturas. Os mercados acompanharam a queda das ações de chips dos EUA na noite anterior.

"A Ásia está reagindo a uma combinação de preocupações globais com a avaliação da IA e pressões específicas da região", disse Tareck Horchani, chefe de negociação de corretagem da Maybank Securities.

As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix - as duas maiores fabricantes de chips de memória do mundo - caíram 5,8% e 8,8%, respectivamente, em Seul. O índice de referência Kospi fechou em queda de 3,8%, aos 3.853,26 pontos.

A liquidação de ações de fabricantes de chips sul-coreanas seguiu uma forte reversão nas ações de semicondutores dos EUA, incluindo as da fabricante de chips de IA Nvidia, que fechou em forte queda na quinta-feira. As preocupações com uma bolha de IA ressurgiram após uma breve recuperação impulsionada pelo sólido balanço da companhia. Tanto a Samsung quanto a SK Hynix fornecem produtos para a Nvidia.

O índice japonês Nikkei perdeu 2,4% em Tóquio, a 48.625,88 pontos. No Japão, a liquidação de ações de tecnologia foi agravada pela renovada volatilidade do iene, o que afeta os exportadores em razão da incerteza cambial. O SoftBank Group e a Advantest despencaram mais de 10% cada, arrastando o índice Nikkei para baixo..