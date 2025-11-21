Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em baixa com tombo de ações de empresas de semicondutores após Nvidia

Bolsas da Ásia fecham em baixa com tombo de ações de empresas de semicondutores após Nvidia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara*

São Paulo, 21/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, com fortes perdas nas ações de semicondutores diante de temores sobre os múltiplos esticados de ações relacionadas à inteligência artificial e com os investimentos para infraestruturas. Os mercados acompanharam a queda das ações de chips dos EUA na noite anterior.

"A Ásia está reagindo a uma combinação de preocupações globais com a avaliação da IA e pressões específicas da região", disse Tareck Horchani, chefe de negociação de corretagem da Maybank Securities.

As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix - as duas maiores fabricantes de chips de memória do mundo - caíram 5,8% e 8,8%, respectivamente, em Seul. O índice de referência Kospi fechou em queda de 3,8%, aos 3.853,26 pontos.

A liquidação de ações de fabricantes de chips sul-coreanas seguiu uma forte reversão nas ações de semicondutores dos EUA, incluindo as da fabricante de chips de IA Nvidia, que fechou em forte queda na quinta-feira. As preocupações com uma bolha de IA ressurgiram após uma breve recuperação impulsionada pelo sólido balanço da companhia. Tanto a Samsung quanto a SK Hynix fornecem produtos para a Nvidia.

O índice japonês Nikkei perdeu 2,4% em Tóquio, a 48.625,88 pontos. No Japão, a liquidação de ações de tecnologia foi agravada pela renovada volatilidade do iene, o que afeta os exportadores em razão da incerteza cambial. O SoftBank Group e a Advantest despencaram mais de 10% cada, arrastando o índice Nikkei para baixo..

Em outras partes da Ásia, o índice Hang Seng fechou em baixa de 2,4%, a 25.220,02 em Hong Kong. Na China continental, o Xangai Composto apresentou baixa de 2,45%, a 3.834,89 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 3,4%, a 2.370,32 pontos.

Ainda em outros mercados da Ásia, o Taiex registrou tombo de 3,6% em Taiwan, a 26.434,94 pontos. A Winbond Electronics e a Nanya Technology caíram 10%.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em baixa, com o S&P/ASX 200 recuando 1,59% em Sydney, a 8.416,50 pontos.

Contato: [email protected]

* Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar