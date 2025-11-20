Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FestBerro impulsiona economia, cultura, inovação e turismo na região dos Inhamuns
sebrae 3

FestBerro impulsiona economia, cultura, inovação e turismo na região dos Inhamuns

Com programação gratuita até o dia 22 de novembro, o FestBerro 2025 reúne capacitação, inovação, exposição de ovinos e caprinos, ações do Sebrae Ceará e atrações culturais
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial
Conteúdo de responsabilidade do anunciante
sebrae 3
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar