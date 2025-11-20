FestBerro impulsiona economia, cultura, inovação e turismo na região dos Inhamuns

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Com programação gratuita até o dia 22 de novembro, o FestBerro 2025 reúne capacitação, inovação, exposição de ovinos e caprinos, ações do Sebrae Ceará e atrações culturais

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.