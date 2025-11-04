Temos o melhor ano do turismo e no volume de passageiros do País, afirma Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira que o governo espera terminar ano com 130 milhões de passageiros na aviação civil. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Em três anos do governo do presidente Lula, já são mais de 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação do País. Isso é um crescimento, em média, em mais de 10%. A gente teve esse ano, agora, a melhor movimentação da história até setembro. Já foram mais de 100 milhões de passageiros. E a nossa expectativa é que esse ano nós possamos chegar até 130 milhões"", afirmou.