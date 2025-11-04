Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temos o melhor ano do turismo e no volume de passageiros do País, afirma Costa Filho

Autor Agência Estado
Autor
Tipo Notícia

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira que o governo espera terminar ano com 130 milhões de passageiros na aviação civil. Ele concede entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Em três anos do governo do presidente Lula, já são mais de 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação do País. Isso é um crescimento, em média, em mais de 10%. A gente teve esse ano, agora, a melhor movimentação da história até setembro. Já foram mais de 100 milhões de passageiros. E a nossa expectativa é que esse ano nós possamos chegar até 130 milhões"", afirmou.

Segundo o ministro, em 2025, já houve 128 milhões de passageiros na aviação, cerca de 30 milhões a mais que no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

