Roteiro para Amazônia pode criar 312 mil empregos e movimentar R$ 40 bilhões

O documento que sintetiza o trabalho da chamada Sustainable Business COP (SB COP), iniciativa lançada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) neste ano, aponta que a priorização da região amazônica como "motor do desenvolvimento sustentável" do Brasil pode acrescentar R$ 40 bilhões ao PIB e criar 312 mil empregos. As projeções estão no SB COP Legacy Report.

Entre metas frustradas e crise no multilateralismo global, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 almeja ser um marco para a implementação de medidas e de respostas sobre fontes de financiamento. É nesse contexto que o setor privado tem se mobilizado para buscar protagonismo na implementação de metas globais sobre clima, conforme apresentou a Broadcast em matéria especial.