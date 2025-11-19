Após queda de 60%, gestora se desfaz de ações do Hapvida

Hapvida enfrenta queda de valor de mercado / Crédito: Thais Mesquita

Após balanço abaixo das expectativas do mercado no 3º trimestre de 2025 fazer ações desabarem quase 40%, o Hapvida (HAPV3) sofreu mais um baque: A gestora de fundos SPX comunicou ao mercado que vendeu parte de sua participação na companhia. Em 12 meses, a cearense derreteu quase 60%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A gestora de recursos informa que, após a operação, passa a deter 18.724.664 ações ordinárias, o equivalente a 3,7% do total da companhia.

A SPX afirma ainda que mantém cerca de 5 milhões de ações ordinárias em aluguel tomado e 53 mil opções de compra, que são instrumentos comercializados no mercado de derivativos. Leia mais Hapvida perde R$ 7 bi em valor de mercado e aprova recompra de 70 milhões de ações Sobre o assunto Hapvida perde R$ 7 bi em valor de mercado e aprova recompra de 70 milhões de ações A gestora ainda possui 2,3 milhões de instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação exclusivamente financeira em que ações ordinárias da Hapvida são referência. No comunicado, a SPX diz que "não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia pelos Fundos geridos pela SPX".

Balanço do 3º trimestre gerou queda de valor de mercado Desde o anúncio do balanço do 3º trimestre, as ações do Hapvida estão em baixa. O valor de mercado da companhia caiu R$ 7 bilhões no pregão de quinta-feira, 13. A mínima observada fez com que a empresa perdesse o piso de R$ 10 bilhões pela primeira vez desde a estreia na bolsa de valores, em 2018. Na época, antes da fusão com o Grupo NotreDame, a Hapvida foi estimada em R$ 19 bilhões. Com isso, a Hapvida passou a um valor de R$ 9,40 bilhões e liderou as negociações do pregão, com a marca de 70 mil negócios.