Hapvida perde R$ 7 bilhões em valor de mercado

Hapvida perde R$ 7 bi em valor de mercado e aprova recompra de 70 milhões de açõesAções despencaram mais de 40% com avaliação negativa do mercado financeiro sobre o balanço do 3º trimestre da companhia
O valor de mercado da Hapvida despencou R$ 7 bilhões no pregão da última quinta-feira, após o mercado financeiro considerar o balanço do 3º trimestre da empresa fraco, e aprovou a recompra de até 70 milhões de ações nos próximos 18 meses para contornar a crise.
Cotados em R$ 22,09 na abertura da B3, os papéis da companhia chegaram a mínima de R$ 16,77 por volta das 15h45, recuperando muito pouco o valor até o fechamento do pregão. No fim do dia, as ações encerraram em R$ 18,89.
A mínima observada fez com que a empresa perdesse o piso de R$ 10 bilhões pela primeira vez desde a estreia na bolsa de valores, em 2018. Na época, antes da fusão com o Grupo NotreDame, a Hapvida foi estimada em R$ 19 bilhões.
Recompra de 70 milhões de ações
Com isso, a Hapvida passou a um valor de R$ 9,40 bilhões e liderou as negociações do pregão, com a marca de 70 mil negócios.
O derretimento de quase 50% em perdas na B3 ligou o alerta da empresa, que ainda na noite da quinta-feira disparou um fato relevante informando da aprovação de um novo programa de compra de ações.
"A administração da Companhia, por meio de sua diretoria estatutária, definirá o momento e a quantidade de Ações a serem adquiridas, podendo chegar a até 70.000.000 de Ações pelo período de 18 meses, contados de 13 de novembro de 2025", detalhou.
Resultado decepciona
O motivo do desempenho na bolsa de valores, segundo indicam os especialistas, está nos resultados financeiros apresentados pela Hapvida no 3º trimestre.
A operadora de planos de saúde Hapvida registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período.
No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.
Leia mais
A receita líquida ajustada da empresa alcançou R$ 7,674 bilhões no trimestre, alta de 7,3% em relação a igual intervalo de 2024. A receita líquida totalizou R$ 14,925 bilhões, aumento de 7,8% em relação a igual intervalo de 2024.
O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) foi de R$ 703 milhões, queda de 26,6%. Com ajustes, o Ebitda foi de R$ 905,4%, redução de 5,5%.
O Ebitda ajustado do semestre foi de R$ 1,909 bilhão, queda de 12,8% em relação ao apurado em igual exercício do ano passado.
A sinistralidade caixa da Hapvida foi de 71,0% no segundo trimestre, alta de 0,5 ponto porcentual em comparação com o mesmo intervalo de 2024. No acumulado do ano a sinistralidade da companhia alcançou 73,9%, aumento de 0,4 p.p., na mesma base de comparação.
Com Agência Estado
Onde investir com alta de juros e mercado econômico instável | Economia na Real
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado