Hapvida perde R$ 7 bilhões em valor de mercado

Ainda assim, companhia vale R$ 9,4 bilhões após derretimento das ações / Crédito: Falcão Junior/Hapvida

O valor de mercado da Hapvida despencou R$ 7 bilhões no pregão da última quinta-feira, após o mercado financeiro considerar o balanço do 3º trimestre da empresa fraco, e aprovou a recompra de até 70 milhões de ações nos próximos 18 meses para contornar a crise. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Cotados em R$ 22,09 na abertura da B3, os papéis da companhia chegaram a mínima de R$ 16,77 por volta das 15h45, recuperando muito pouco o valor até o fechamento do pregão. No fim do dia, as ações encerraram em R$ 18,89.

A mínima observada fez com que a empresa perdesse o piso de R$ 10 bilhões pela primeira vez desde a estreia na bolsa de valores, em 2018. Na época, antes da fusão com o Grupo NotreDame, a Hapvida foi estimada em R$ 19 bilhões. Recompra de 70 milhões de ações Com isso, a Hapvida passou a um valor de R$ 9,40 bilhões e liderou as negociações do pregão, com a marca de 70 mil negócios. O derretimento de quase 50% em perdas na B3 ligou o alerta da empresa, que ainda na noite da quinta-feira disparou um fato relevante informando da aprovação de um novo programa de compra de ações. "A administração da Companhia, por meio de sua diretoria estatutária, definirá o momento e a quantidade de Ações a serem adquiridas, podendo chegar a até 70.000.000 de Ações pelo período de 18 meses, contados de 13 de novembro de 2025", detalhou.



Resultado decepciona O motivo do desempenho na bolsa de valores, segundo indicam os especialistas, está nos resultados financeiros apresentados pela Hapvida no 3º trimestre. A operadora de planos de saúde Hapvida registrou lucro líquido de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 64,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes, o lucro somou R$ 299,3 milhões no período. No acumulado do ano, até junho, a companhia obteve lucro líquido de R$ 565,3 milhões, queda de 42,6% em base anual de comparação.