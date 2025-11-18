Justiça determina afastamento do presidente do BRB por negócio com Master

A operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira, 18, para apurar crimes da gestão do Banco Master resultou também no afastamento do cargo do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A ordem de afastamento foi proferida pela Justiça Federal de Brasília, que também autorizou o cumprimento de busca e apreensão contra o presidente do banco estatal do governo do Distrito Federal. Os investigadores chegaram a solicitar a prisão de Paulo Henrique, mas a Justiça não autorizou a medida.

A PF apura suspeitas de crimes na operação de venda do banco Master para o BRB. De acordo com investigadores, o Master criou carteiras de crédito falsas e as vendeu para o banco público, sem garantias para o negócio. A defesa de Paulo Henrique ainda não foi localizada para se manifestar. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, ele foi indicado para a Presidência do BRB no início do governo de Ibaneis Rocha (MDB) e com o aval do Centrão.