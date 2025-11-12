Brasil foi lento na reação ao tarifaço de Trump, diz Rubens Barbosa

Exportações brasileiras para os Estados Unidos foram comprometidas após a sobretaxação imposta pelo presidente americano / Crédito: JÚLIO CAESAR

A crise advinda do tarifaço de Donald Trump pegou o Brasil de surpresa, e o País foi lento na reação, avalia Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA. "O Brasil demorou para fazer contato com a Casa Branca" e buscar negociações, criticou, durante evento Enaex 2025 - 43º Encontro Nacional de Comércio Exterior, no Rio de Janeiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo Barbosa, o comércio internacional deixou de ter regras e atualmente predomina a "lei da selva", o que cria problemas para países como o Brasil e outras nações em desenvolvimento.