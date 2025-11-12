Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil foi lento na reação ao tarifaço de Trump, diz Rubens Barbosa

Ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos diz que o comércio internacional deixou de ter regras e atualmente predomina a "lei da selva"
A crise advinda do tarifaço de Donald Trump pegou o Brasil de surpresa, e o País foi lento na reação, avalia Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA. "O Brasil demorou para fazer contato com a Casa Branca" e buscar negociações, criticou, durante evento Enaex 2025 - 43º Encontro Nacional de Comércio Exterior, no Rio de Janeiro.

Segundo Barbosa, o comércio internacional deixou de ter regras e atualmente predomina a "lei da selva", o que cria problemas para países como o Brasil e outras nações em desenvolvimento.

O ex-embaixador afirmou ainda acreditar que o acordo entre Mercosul e União Europeia será assinado até o fim de dezembro "mais por questões geopolíticas do que comerciais", avaliou, após enfatizar os obstáculos do novo cenário do xadrez global.

"Novos fatores estão influindo: meio ambiente - com barreiras protecionistas contra os setores industriais e agrícolas -, emergência da tecnologia - com IA mudando as regras - e a nova corrida nuclear", disse.

"Estamos vivendo num mundo sem regras" com o enfraquecimento dos organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), acrescentou. Segundo Barbosa, o enfraquecimento das organizações está criando problemas para países como o Brasil e outros em desenvolvimento, que não têm força para colocar as suas reivindicações como os países desenvolvidos. "Estamos na lei da selva. Cada um faz o que é de seu interesse."

Com a ruptura da ordem político-econômica criada no pós-guerra, que era apoiada num sistema baseado em regras, o mundo vive uma situação totalmente nova, avalia o ex-embaixador. O uso da força, apontou, está substituindo as negociações para a obtenção de objetivos políticos.

