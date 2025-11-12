Randolfe avalia que não há problema se MP do tarifaço caducar

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), admitiu nesta quarta-feira, 12, a possibilidade de que o governo deixe a medida provisória (MP) 1.309/2025 perder a vigência. A MP criou um pacote de socorro para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e expira em 10 de dezembro.

Segundo ele, a MP já cumpriu seu objetivo. "Como a MP cumpre seu devido efeito na sua vigência, a nossa preocupação são excessos a mais ou a menos. O Brasil Soberano foi uma situação de exceção. Não pode alguns quererem que o Brasil Soberano entre no arcabouço e outros verem nisso uma oportunidade para escancarar a porta", declarou o senador a jornalistas.

PLP do tarifaço

Randolfe afirmou que mais importante do que votar a MP é aprovar o Projeto de Lei Complementar 164/2025, que garante a liberação das linhas de crédito necessárias para a MP. O PLP já foi votado, mas há destaques pendentes. A oposição não concorda em permitir que os valores fiquem fora do arcabouço.

O projeto exclui, até o fim de 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário. A proposta também abre espaço para até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via o programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$ 4,5 bilhões os aportes a três fundos garantidores: o Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE).