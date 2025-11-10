No Brasil para a COP30, governador da Califórnia chama tarifaço dos EUA de 'insultante'

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamou de "risível" e "insultante" o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, inicialmente justificado pelo presidente americano, Donald Trump, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"É profundamente danoso do ponto de vista geopolítico", criticou, em entrevista a repórteres às margens de evento do Milken Institute, em São Paulo, antes de embarcar para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém.