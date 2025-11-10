Tomate e feijão tornam cesta básica de Fortaleza mais cara

Tomate voltou a figurar entre os vilões da cesta básica / Crédito: FERNANDA BARROS

A cesta básica em Fortaleza ficou 1,38% mais cara em outubro e chegou a R$ 686,78, após sete dos 12 itens que compõem a lista subirem de preço no mês, segundo informou o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Tomate (11,02%), feijão (3,52%) e banana (1,75%) foram os principais responsáveis por puxar a alta dos preços no período, fazendo com que os consumidores desembolsassem mais dinheiro no supermercado.

Sequer as quedas nos preços de arroz (-3,80%), café (-2,71%) e farinha (-1,65%) foram capazes de segurar o aumento calculado pelo Dieese e lamentado pelas famílias a cada vez que precisavam fazer a feira. LEIA TAMBÉM | Agregador do Preço Comparado: ferramenta compara preços de produtos de supermercados em Fortaleza



Mês a mês, o balanço feito pelo órgão atesta o movimento de alta da cesta básica da capital cearense, que acumula uma elevação de 7,09% nos últimos 12 meses e uma baixa de 8% nos últimos seis. Veja a variação por produto no mês passado: Variação dos itens da cesta básica de Fortaleza em outubro/2025: Carne (4,5 kg): -0,41%



Leite (6 l): +1,36%



Feijão (4,5 kg): +3,52%



Arroz (3,6 kg): -3,80%



Farinha (3 kg): -1,65%



Tomate (12 kg): +11,02%



Pão (6 kg): +0,98%



Café (300 g): -2,71%



Banana (7,5 dz): +1,75%



Açúcar (3 kg): -0,73%



Óleo (900 ml): +1,21%



Manteiga (750 g): +0,17% Quanto tempo se trabalha só para pagar a comida? O Dieese apontou que o tempo necessário de trabalho para adquirir uma cesta básica de R$ 686,78 é de 99 horas e 32 minutos de uma jornada de trabalho mensal, "tomando como base o salário mínimo vigente no País de R$ 1.518,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas)". Qual o gasto com alimentação da família de 4 pessoas? Já o gasto calculado para a alimentação de uma família de quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças, chega a R$ 2.060,34, em Fortaleza.

"Comparando o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador fortalezense remunerado pelo piso nacional comprometeu, em outubro de 2025, 48,91% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta", acrescenta o estudo. Fortaleza tem a cesta básica mais cara do Nordeste O valor dos 12 itens calculados mensalmente pelo Dieese ainda indicaram que Fortaleza possui a cesta básica mais cara do Nordeste, entre as nove capitais pesquisadas na Região. Em um ranking liderado por São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, a capital cearense é a 13ª mais cara do País. Entre as nordestinas, a próxima na lista é Teresina, na 17ª colocação.