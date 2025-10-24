Grupo Alimentação e Bebidas recua pelo quinto mês seguido no IPCA-15

O gasto das famílias brasileiras com alimentação e bebidas recuou em outubro pelo quinto mês consecutivo. O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma redução de 0,35% em setembro para um recuo de 0,02% em outubro, contribuição de 0,00 ponto porcentual para a taxa geral de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 24.

A alimentação no domicílio diminuiu 0,10% em outubro. Ficaram mais baratos a cebola (-7,65%), ovo de galinha (-3,01%), arroz (-1,37%) e leite longa vida (-1,00%).