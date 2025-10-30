Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.
Sebrae mobiliza rede nacional para reduzir impactos do tarifaço dos EUA
Sebrae mobiliza rede nacional para reduzir impactos do tarifaço dos EUA
Com foco em micro e pequenas empresas, instituição articula ações em parceria com instiuições, lança página temática no DataSebrae e aposta em soluções de mercado e capacitação para preservar a competitividade dos empreendedores brasileiros