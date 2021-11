Agência lança programa de capacitação de empresas para exportação no Ceará

Programa de Qualificação para Exportação atenderá 100 empresas no estado do Ceará, para que passem a comercializar seus produtos em outros países

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) promove, no dia 25 de novembro, a inauguração de um Núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex). O evento de lançamento será realizado no auditório Luiz Esteves, na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

O Núcleo tem sede em Fortaleza e o objetivo é qualificar 100 empresas do Ceará para que passem a comercializar seus produtos em outros países. É a terceira edição do Peiex no Estado, no período de 2008 a 2018, em suas duas últimas edições, o programa atendeu 1.338 empresas. No dia também haverá uma apresentação da área de inteligência da Apex-Brasil acerca do potencial exportador cearense.

Sobre o assunto Amazon abre 5,5 mil vagas temporárias; 200 são no Ceará

AO VIVO: Economia na Real debate as modalidades do Auxílio Brasil e a eficácia do programa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na região, o Peiex será executado por meio de uma parceria da Apex-Brasil com o Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN) por meio do convênio firmado com a Fiec até julho de 2023.

Nesse novo ciclo do Programa, as empresas cearenses receberão um atendimento totalmente direcionado para a exportação. "São esperados resultados mais expressivos no âmbito das exportações e, principalmente, da promoção comercial internacional", destaca Amanda Mesquita, por meio de nota.

E ressalta que a metodologia do Peiex recentemente passou por uma revisão para atendimento de empresas de serviços, com foco em tecnologia da informação e games. "O retorno do Peiex para o Ceará visa consolidar o potencial exportador do estado, de modo que as empresas possam entrar no mercado internacional de forma sustentável".

SERVIÇO

Lançamento do núcleo Peiex Fortaleza

Data: 25 de novembro de 2021

Horário: 18h às 20h30min

Local: Fiec

Endereço: Casa da Indústria - Av. Barão de Studart, 1980, Auditório Luiz Esteves, 5º andar

Mais informações

[email protected]

(61) 2027-0775

Tags