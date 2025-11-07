Aeris: prejuízo líquido de R$ 144,4 mi no terceiro trimestre

Aeris Energy tem sede em Caucaia e fabrica pás eólicas para aerogeradores / Crédito: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação

A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (Aeris Energy), fabricante de pás eólicas com sede no Ceará, teve prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25) e de R$ 412,9 milhões no acumulado de nove meses do ano (9M25). Dentre os destaques de impacto no 3T25, a empresa cita os cortes na geração de energia (curtailments), que afeta o segmento renovável, obrigando paradas de produção no setor para evitar apagões no Brasil.

Além disso, a companhia cita a receita para exportação e divisão de serviços, além de ações para recuperação operacional e melhoria financeira. E frisa que os resultados, divulgados na quinta-feira, 6 de novembro, foram marcados pelo andamento consistente de seu plano de reestruturação em busca de maior eficiência operacional, fortalecimento financeiro e diversificação de receitas, "mesmo diante de um cenário desafiador para o setor eólico nacional". Receita líquida da Aeris Energy Dos outros números apresentados, a receita operacional líquida (ROL) registrou R$ 179 milhões no 3T25 e R$ 631,5 milhões no 9M25, refletindo a menor demanda de novos projetos no mercado doméstico.

O montante foi abaixo dos R$ 242,1 milhões no 2T25 e dos R$ 210,4 milhões no 1T25. Aqui, a Aeris destacou que reforçou a estratégia de diversificação de receitas e de internacionalização. A divisão de serviços, Aeris Services — que inclui manutenção, inspeção e operação de pás eólicas — apresentou crescimento de 21,6% em relação ao trimestre anterior e já representa 29,3% da receita consolidada.

Já as exportações de pás eólicas responderam por 51,6% da receita total, com avanço nas vendas para América do Norte e Europa. No restante da formação dessa receita, 10,6% vieram da comercialização de energia e apenas 8,5% do mercado interno.



Em suma, o 3T25 contra o 2T25 apresentou uma redução de 26,1%, tendo como destaque a exportação e a área de serviços. Ebitda ajustado da Aeris No Ebitda ajustado, a queda foi de R$ 48,4 milhões no 3T25, sendo -27,1% frente ao dado do 2T2025, que já foi negativo em R$ 18 milhões e vinha em uma retração de 7,4%. Em nove meses, o recuo foi de R$ 55,1 milhões.

Conforme a companhia, os números foram influenciados por efeitos ligados ao processo de regularização fiscal e à menor produtividade decorrente da ociosidade de linhas maduras. O Ebitda ajustado é uma métrica financeira que reflete a lucratividade operacional de uma empresa ao normalizar o Ebitda, este sendo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Essa calibragem se dá pela exclusão de itens não recorrentes, extraordinários ou não operacionais.