Haddad: Aprovação do IR é dia importante em que país volta aos olhos para desigualdade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 05, que a aprovação do Projeto de Lei 1.087/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, representa "um dia muito importante em que o País volta os olhos para a questão da desigualdade". O texto foi aprovado por unanimidade no Senado e segue para sanção presidencial, após tramitar sem alterações no mérito em relação à versão aprovada pela Câmara dos Deputados.

O ministro destacou que a medida é fiscalmente neutra e promove maior justiça tributária, compensando a renúncia com a taxação dos contribuintes de renda mais alta. "O projeto é neutro do ponto de vista fiscal. Ele se compensa com aqueles 140 mil brasileiros que ganham mais de um milhão por ano e que pagavam uma alíquota média muito baixa. Está havendo uma compensação justa, que torna o Brasil menos desigual e aponta para a direção correta: buscar justiça social por meio da justiça tributária", afirmou.