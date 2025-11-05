Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcolumbre: Aprovação do PL do IR representa passo firme para simplificar sistema tributário

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Após aprovação do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) pelo plenário do Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a aprovação da proposta representa um "passo firme" no compromisso do Congresso Nacional de simplificar o sistema tributário nacional e torná-lo mais justo. O texto foi aprovado por unanimidade pelos senadores, sem alterações no teor aprovado em outubro pela Câmara dos Deputados.

Alcolumbre destacou que a medida era aguardada por milhões de brasileiros e leva alívio imediato a quem mais precisa. "Do ponto de vista econômico, o projeto estimula o consumo, fortalece o pequeno negócio e contribui diretamente para a geração de empregos no Brasil", sustentou.

Segundo Alcolumbre, o texto reafirma o princípio que deve nortear a política fiscal do País, a progressividade. "Quem ganha menos, paga menos. Quem pode mais, contribui mais", disse. "Corrigimos hoje distorções com equilíbrio e serenidade, sem improvisos."

O presidente do Senado ainda reconheceu o trabalho dos parlamentares. "O empenho dos deputados permitiu que o texto chegasse ao Senado da República amadurecido e pronto para deliberação final". Ele disse que a matéria tramitou de forma "célere e responsável" no Senado. "Graças a esse esforço conjunto, garantimos que o benefício entre em vigor já em janeiro de 2026".

Além de elogiar o relator no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), Alcolumbre elogiou os colegas da oposição: "Hoje tivemos uma vitória da boa política, uma vitória do diálogo, uma vitória da cooperação".

Por fim, ele determinou a remessa do projeto do IR à sanção presidencial. "Que esta decisão se traduza efetivamente, ao alívio no orçamento e em confiança no futuro para as famílias brasileiras já em 2026", completou o presidente do Senado.

A sessão do Senado desta quarta-feira, 05, foi acompanhada pela ministra das Relações Exteriores, Gleisi Hoffmann, pelo secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, e pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

