Número de passageiros em aeroportos do País deve fechar o ano em 128 milhões

Avião pousando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

O número de passageiros a passarem pelos aeroportos brasileiros em 2025 deve chegar a 128 milhões, conforme estimativa do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, feita durante o programa “Bom Dia, Ministro”. “A gente está tendo o melhor ano da história do turismo brasileiro, como também a gente está tendo, automaticamente, o melhor momento no volume de passageiros da história do país”, disse o ministro.

12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional Ele comparou a previsão para 2025 com os resultados de 2022, quando esse número ficou em 98 milhões. “Ou seja, já são mais de 30 milhões de passageiros incluídos na aviação do País”, exaltou Costa Filho. O terceiro trimestre deste ano, por exemplo, foi de recorde no número de passageiros que viajaram em voos domésticos e internacionais: 33,6 milhões. O número é também 2,6 milhões superior ao registrado em período equivalente do ano passado, o que representa uma alta de 8,5%. O setor já acumula 54 meses consecutivos de crescimento, mantendo o ritmo acima dos níveis pré-pandemia. “Isso significa o fortalecimento do turismo de negócios, o fortalecimento do turismo de lazer, já que a cada quatro turistas que chegam a uma cidade, é uma oportunidade de emprego e de renda que é gerado para a população. A gente está tendo um crescimento no turismo nacional em torno de 10%. Ou seja, os brasileiros estão viajando cada vez mais para o Brasil, movimentando as economias regionais”, comemorou o ministro

“E o turismo internacional batendo todos os recordes. No ano de 2024, nós tivemos um crescimento em 14%, saindo de 7 milhões de estrangeiros que vieram para o Brasil, para mais de 8,5 milhões de estrangeiros, e este ano nós vamos passar de 9,5 milhões de estrangeiros visitando o Brasil, com a média de crescimento no turismo internacional em mais de 10%”, projetou o ministro. Para o ministro, os indicadores econômicos do Brasil têm contribuído para os bons números do turismo. “Nós estamos tendo uma média de três anos de crescimento do PIB em mais de 3%, crescimento no setor de serviços, crescimento na indústria, crescimento no turismo”, ressaltou. Costa Filho também citou que o governo deve lançar em dezembro uma linha de crédito voltada para companhias aéreas.