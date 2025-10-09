Vinte principais aeroportos brasileiros alcançam aprovação de 94% dos usuários, aponta MPor

Vinte principais aeroportos brasileiros alcançam aprovação de 94% dos usuários, aponta MPorLevantamento aponta que terminais aeroportuários de Confins (MG), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) lideram em suas categorias
Os vinte principais aeroportos brasileiros foram bem avaliados como bons ou muito bons por 94% dos usuários em agosto deste ano, conforme Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário.
A nota média geral de satisfação foi de 4,44, em uma escala que vai de 1 a 5. O levantamento é realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e ouviu 8.517 passageiros em aeroportos que concentram 87% do fluxo de viajantes no país.
Segundo a pesquisa, todos os 17 indicadores de infraestrutura, atendimento e serviços averiguados registraram notas médias acima de 4,0, o que corresponde a meta de qualidade estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero). Além disso, entre setembro de 2024 a agosto de 2025, a nota média de satisfação geral dos passageiros oscilou positivamente de 4,41 para 4,48.
Na categoria de aeroportos de menor porte, com até 5 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto de Florianópolis (SC) obteve a maior nota do País, com 4,77. Já entre os de porte médio, que movimentam de 5 a 10 milhões de passageiros, o Aeroporto de Curitiba (PR) foi o mais bem avaliado, alcançando a nota 4,51. Por sua vez, entre os grandes aeroportos, com movimentação superior a 10 milhões de passageiros, o Aeroporto de Confins (MG) liderou com a nota 4,62.
Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, “manter um índice de aprovação tão elevado de forma consistente demonstra que estamos no caminho certo, com um modelo que une o setor público e a iniciativa privada para oferecer serviços de excelência. Nosso objetivo é continuar aprimorando a infraestrutura aeroportuária para conectar o Brasil e gerar desenvolvimento".
Na avaliação do MPor “os resultados positivos e a alta satisfação dos passageiros são reflexo direto do bem-sucedido modelo de concessões aeroportuárias promovido pelo governo federal, sob a coordenação do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Com exceção do Aeroporto Santos Dumont (RJ), todos os terminais avaliados na pesquisa são administrados pela iniciativa privada”.
“Essa estratégia atrai investimentos para a modernização da infraestrutura e eleva o padrão dos serviços. Os contratos de concessão, supervisionados pelo MPor e regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estabelecem rígidos indicadores de qualidade e eficiência que as administradoras precisam cumprir”, prossegue o comunicado do MPor.
Pontos de melhoria
A pesquisa também ouviu os passageiros sobre os pontos de melhoria.
Entre os principais aparecem: o custo-benefício dos produtos de alimentação, das lojas comerciais e do estacionamento, além de infraestrutura e conveniência (como disponibilidade e qualidade da internet/Wi-Fi e quantidade de tomadas disponíveis nas salas de embarque).
Nesses itens, segundo o levantamento, o percentual de notas abaixo de 4 foi maior que a média dos demais indicadores.
