Vinte principais aeroportos brasileiros alcançam aprovação de 94% dos usuários, aponta MPor

Entre setembro de 2024 a agosto de 2025, a nota média de satisfação geral dos passageiros dos aeroportos brasileiros oscilou positivamente de 4,41 para 4,48. / Crédito: FCO FONTENELE

Os vinte principais aeroportos brasileiros foram bem avaliados como bons ou muito bons por 94% dos usuários em agosto deste ano, conforme Pesquisa Nacional de Satisfação do Passageiro e Desempenho Aeroportuário. A nota média geral de satisfação foi de 4,44, em uma escala que vai de 1 a 5. O levantamento é realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e ouviu 8.517 passageiros em aeroportos que concentram 87% do fluxo de viajantes no país.

Leia mais 12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos Sobre o assunto 12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos Segundo a pesquisa, todos os 17 indicadores de infraestrutura, atendimento e serviços averiguados registraram notas médias acima de 4,0, o que corresponde a meta de qualidade estabelecida pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero). Além disso, entre setembro de 2024 a agosto de 2025, a nota média de satisfação geral dos passageiros oscilou positivamente de 4,41 para 4,48. Na categoria de aeroportos de menor porte, com até 5 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto de Florianópolis (SC) obteve a maior nota do País, com 4,77. Já entre os de porte médio, que movimentam de 5 a 10 milhões de passageiros, o Aeroporto de Curitiba (PR) foi o mais bem avaliado, alcançando a nota 4,51. Por sua vez, entre os grandes aeroportos, com movimentação superior a 10 milhões de passageiros, o Aeroporto de Confins (MG) liderou com a nota 4,62. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, “manter um índice de aprovação tão elevado de forma consistente demonstra que estamos no caminho certo, com um modelo que une o setor público e a iniciativa privada para oferecer serviços de excelência. Nosso objetivo é continuar aprimorando a infraestrutura aeroportuária para conectar o Brasil e gerar desenvolvimento".

Na avaliação do MPor “os resultados positivos e a alta satisfação dos passageiros são reflexo direto do bem-sucedido modelo de concessões aeroportuárias promovido pelo governo federal, sob a coordenação do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Com exceção do Aeroporto Santos Dumont (RJ), todos os terminais avaliados na pesquisa são administrados pela iniciativa privada”. “Essa estratégia atrai investimentos para a modernização da infraestrutura e eleva o padrão dos serviços. Os contratos de concessão, supervisionados pelo MPor e regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estabelecem rígidos indicadores de qualidade e eficiência que as administradoras precisam cumprir”, prossegue o comunicado do MPor. Pontos de melhoria A pesquisa também ouviu os passageiros sobre os pontos de melhoria.