12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

Na metodologia adotada no relatório, os aeroportos são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados: grande porte (25 a 40 milhões de assentos/ano), médio porte (15 a 25 milhões) e pequeno porte (cinco a 15 milhões).

O Brasil tem 12 aeroportos no ranking mundial de pontualidade da consultoria internacional Cirium. A publicação dividiu os aeroportos nas categorias de grande, médio e pequeno portes.

Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% de seus voos rastreados com informações reais de partida e chegada, o que assegura a comparabilidade internacional.

Entre os grandes aeroportos, Congonhas (SP) ficou na terceira posição global, com índice de 88,62% de pontualidade.

Na categoria de médio porte, Viracopos-Campinas (SP) ocupou o segundo lugar (93,22%), seguido por Brasília (DF), em terceiro (90,97%), Confins-Belo Horizonte (MG), em quarto (88,70%), e Galeão (RJ), em sexto (86,50%).

No ranking de pequenos aeroportos, o Santos Dumont (RJ) liderou com 95,02% de pontualidade, em análise de quase cinco mil voos. Salvador (BA) ficou em quarto lugar, com 91,32%.