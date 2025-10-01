Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

O Brasil tem 12 aeroportos no ranking mundial de pontualidade da consultoria internacional Cirium. A publicação dividiu os aeroportos nas categorias de grande, médio e pequeno portes.

Na metodologia adotada no relatório, os aeroportos são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados: grande porte (25 a 40 milhões de assentos/ano), médio porte (15 a 25 milhões) e pequeno porte (cinco a 15 milhões).

Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% de seus voos rastreados com informações reais de partida e chegada, o que assegura a comparabilidade internacional.

Entre os grandes aeroportos, Congonhas (SP) ficou na terceira posição global, com índice de 88,62% de pontualidade.

Na categoria de médio porte, Viracopos-Campinas (SP) ocupou o segundo lugar (93,22%), seguido por Brasília (DF), em terceiro (90,97%), Confins-Belo Horizonte (MG), em quarto (88,70%), e Galeão (RJ), em sexto (86,50%).

No ranking de pequenos aeroportos, o Santos Dumont (RJ) liderou com 95,02% de pontualidade, em análise de quase cinco mil voos. Salvador (BA) ficou em quarto lugar, com 91,32%.

Os aeroportos de Belém (PA), Recife (PE), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) também figuraram entre os 20 mais pontuais do mundo em sua categoria.

