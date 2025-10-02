Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo abre consulta para definir equipamentos de Data Centers que terão isenção tributária

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou a abertura da tomada de subsídios para basear a listagem de equipamentos que serão elegíveis à isenção tributária no Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (ReData). A consulta também vai tratar da definição dos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos para o programa.

As empresas, associações e a sociedade civil têm até o dia 26 de outubro para contribuir com o decreto que regulamentará a política de data centers. "O sucesso e a efetividade do ReData dependem agora da precisão técnica dessa tomada de subsídios", declarou o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira.

Na prática, não haverá uma desoneração irrestrita. A regulamentação vai definir uma relação minuciosa dos equipamentos de hardware, software e infraestrutura que devem ser incluídos na lista de isenção tributária. Já os critérios de sustentabilidade estão relacionados aos parâmetros de eficiência energética e hídrica, uso de energias renováveis ou limpas, e outras práticas ambientais que serão obrigatórios para que um data center se qualifique para o regime tributário especial.

No ReData, as empresas só serão habilitadas se tiverem contratos de suprimento ou autoprodução a partir de fontes limpas ou renováveis. Além disso, não há obrigação de adicionalidade, ou seja, os contratos de suprimento poderão ser de empreendimentos já existentes, aproveitando a atual sobreoferta de energia.

O ReData é necessário especialmente no ano que vem, antecipando os efeitos da reforma tributária sobre o consumo. Sem o programa, a indústria precisaria esperar chegar o dia 1º de janeiro de 2027 para perceber os efeitos positivos da desoneração. Ou seja, há um prazo de validade curto, pois já no início de 2027 a política perderá boa parte de seu sentido.

Hoje, além de não exportar, o País não consegue suprir totalmente a demanda interna neste setor. Algo em torno de 60% da carga digital do Brasil roda no exterior, o que é uma vulnerabilidade para a soberania nacional. Com o ReData, o governo espera uma grande virada de chave.

