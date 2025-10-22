INSS: Mais de 200 mil cearenses recebem devolução benefício

Mais de 200 mil aposentados no Ceará já foram ressarcidos por descontos indevidos no INSS / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Mais de 204 mil aposentados e pensionistas do Ceará já receberam de volta valores descontados indevidamente de seus benefícios, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O valor ressarcido no Estado já ultrapassa R$ 136,8 milhões, devolvidos diretamente na conta dos beneficiários.



A medida faz parte do acordo nacional de devolução firmado pelo Governo Federal para reparar descontos feitos por associações e entidades sem autorização dos segurados. Em todo o país, o programa já restituiu R$ 2,16 bilhões a 3,19 milhões de aposentados e pensionistas.

Ceará tem quase 70% dos aptos já aderindo ao acordo

Além dos que já receberam, outros 206 mil cearenses aderiram ao acordo e aguardam o depósito em conta — o que representa cerca de 70% dos 295 mil beneficiários aptos no Estado. Os valores são pagos com correção pela inflação (IPCA) e sem necessidade de processo judicial.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirmou que o objetivo é garantir a reparação a todos que foram prejudicados.

“Prometemos que ninguém ficaria de fora e estamos cumprindo”, disse em nota.



Ressarcimentos chegam a R$ 2,16 bilhões no país

De acordo com o levantamento mais recente do INSS, São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram o volume de devoluções, enquanto o Ceará aparece entre os estados nordestinos com maior número de beneficiários ressarcidos.

Os pagamentos abrangem descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025, período em que foram identificadas irregularidades em cobranças de mensalidades associativas.

Como saber se você tem direito

Podem aderir ao acordo os beneficiários que:



Contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis;

Receberam respostas irregulares, como gravações de áudio em vez de comprovantes válidos;



Sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025;



Têm processo judicial em andamento, mas ainda não receberam os valores (nesses casos, é preciso desistir da ação para aderir). A adesão é gratuita e pode ser feita:

Pelo aplicativo Meu INSS ;



; Ou presencialmente nas agências dos Correios. Importante: não é possível aderir ao acordo pela Central 135, apenas consultar informações.

Prazo e alertas contra golpes

O prazo para contestar descontos indevidos vai até 14 de novembro de 2025. Depois dessa data, o sistema seguirá permitindo a adesão ao acordo para quem tiver direito.

