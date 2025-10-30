Dois milhões de famílias deixam Bolsa Família em 2025 por melhoria de condição de vida

Regra de Proteção permite que o beneficiário continue recebendo metade do valor do Bolsa Família por até 12 meses, mesmo após superar o limite de R$ 218 de renda mensal per capita / Crédito: FERNANDA BARROS

Cerca de 2 milhões de famílias deixaram de receber o Bolsa Família entre janeiro e outubro deste ano, por terem aumentado suas respectivas rendas, quer seja pela conquista de um emprego formal ou pela abertura de um pequeno negócio ou ainda pelo aumento nos ganhos totais do domicílio. Os dados são da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).