Raízen Energia aprova reorganização societária para consolidar operações de bioenergia

A primeira etapa do plano envolve a cisão parcial da Bioenergia Barra, cuja parcela patrimonial será incorporada pela Raízen Energia. Em seguida, a companhia incorporará quatro empresas de geração de energia a partir da biomassa: CoGen Jataí, CoGen Costa Pinto, CoGen Univalem e CoGen Santa Cândida II, que, juntas, somam mais de R$ 1,1 bilhão em patrimônios líquidos avaliados.

A Raízen Energia aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada neste sábado, 1º de novembro, uma ampla reorganização societária que integra o processo de simplificação e consolidação das suas operações no setor de bioenergia. As deliberações, tomadas por unanimidade dos acionistas, incluem a incorporação de subsidiárias e a cisão parcial de empresas do grupo, sem alteração no capital social.

Na terceira fase, a Raízen Centro-Sul S.A. (BSV1) transferirá seus ativos e passivos operacionais e financeiros para a Raízen Energia, em uma cisão parcial. Segundo a ata da assembleia geral extraordinária datada deste sábado, a operação visa "otimizar a estrutura de capital e operacional, gerando ganhos de eficiência administrativa e financeira".

Segundo ainda a companhia, as operações fazem parte de um processo mais amplo de reorganização do Grupo Raízen, que busca concentrar em uma única controladora todos os ativos e operações relacionados à produção de cana-de-açúcar, etanol e energia de biomassa. Apesar da complexidade das operações, nenhuma delas implicará aumento de capital, emissão de novas ações ou direito de retirada aos acionistas.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado