Aliare, de soluções tecnológicas, adquire a Agrometrika

A receita bruta anual da Aliare é de cerca de R$ 150 milhões e vem crescendo entre 15 e 20% nos últimos anos, informou a empresa em comunicado.

A Aliare, de soluções tecnológicas para o agronegócio, anunciou nesta sexta-feira, 31, a aquisição da Agrometrika, empresa pioneira em soluções de gestão de crédito e risco, com cerca de 15 anos de atuação e aproximadamente R$ 110 bilhões aprovados em sua plataforma atualmente. O valor da transação não foi divulgado.

Segundo a Aliare, a operação ocorre em um momento que o agronegócio brasileiro enfrenta escassez de crédito e desafios crescentes de gestão de risco na relação entre produtores e fornecedores.

Este é o terceiro movimento estratégico de M&A da Aliare desde sua fundação, em 2021.

O grupo, que reúne empresas como Siagri, Datacoper, Solution e Implanta, além da startup Wemov, atende perto de 5 mil clientes no Brasil e no Paraguai, somando cerca de 70 mil usuários ativos.

A chegada da Agrometrika marca mais um passo na trajetória da Aliare rumo à sua ambição em 2030, de ser a Big Tech do Agro, com uma plataforma completa, integrada e orientada por inteligência, que entrega valor real ao campo, disse a empresa no comunicado.