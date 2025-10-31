Juazeiro do Norte atua contra preços abusivos em romarias

Prefeitura de Juazeiro do Norte quer coibir cobranças abusivas a romeiros. Na imagem, o Orto Padre Cícero no Juazeiro do Norte / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará, está intensificando ações para conter a alta nos preços de hospedagem e alimentação durante o período das romarias. A medida busca evitar que os fiéis sejam explorados financeiramente por proprietários de pousadas, ranchos e outros estabelecimentos turísticos.

A ação ocorre porque, nos últimos dias, romeiros relataram dificuldades para encontrar hospedagem a preços acessíveis. Em alguns casos, diárias chegaram a R$ 500, o que levou parte dos fiéis a dormir em ônibus ou em locais improvisados. As denúncias foram encaminhadas à Prefeitura e ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) no município. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedetur), Wilson Soares, a gestão tem realizado visitas e ações de conscientização junto aos empreendedores locais. "A gente está buscando conscientizar, inclusive dentro agora do próprio período de romaria, a gente tá indo atrás desses ranchos para tentar sensibilizar os proprietários desses estabelecimentos com esse intuito. Não é o último momento ali que ele tem para ganhar o dinheiro dele. Ele pode estruturar, colher bem para poder criar um vínculo e uma fidelização desse romeiro", afirmou Soares em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Um levantamento da Sedetur divulgado na semana passada mostra que, em média, as diárias em Juazeiro do Norte variam entre R$ 30 e R$ 100 por pessoa, a depender do tipo de acomodação. Normalmente, os valores são divididos entre os integrantes das caravanas, conforme o número de pessoas e o tempo de permanência. A alta demanda tem afetado também a rede hoteleira da cidade. A jornalista Patrícia Mirelly relatou à rádio O POVO CBN Cariri que os grandes hotéis estão com a capacidade esgotada.