Juazeiro do Norte atua contra preços abusivos em romarias

Pousadas, ranchos e outros estabelecimentos turísticos serão fiscalizados pelo município. Medida ocorre após denúncias de romeiros que visitaram a cidade
A Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará, está intensificando ações para conter a alta nos preços de hospedagem e alimentação durante o período das romarias.

A medida busca evitar que os fiéis sejam explorados financeiramente por proprietários de pousadas, ranchos e outros estabelecimentos turísticos.

A ação ocorre porque, nos últimos dias, romeiros relataram dificuldades para encontrar hospedagem a preços acessíveis.

Em alguns casos, diárias chegaram a R$ 500, o que levou parte dos fiéis a dormir em ônibus ou em locais improvisados. As denúncias foram encaminhadas à Prefeitura e ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) no município.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedetur), Wilson Soares, a gestão tem realizado visitas e ações de conscientização junto aos empreendedores locais.

“A gente está buscando conscientizar, inclusive dentro agora do próprio período de romaria, a gente tá indo atrás desses ranchos para tentar sensibilizar os proprietários desses estabelecimentos com esse intuito. Não é o último momento ali que ele tem para ganhar o dinheiro dele. Ele pode estruturar, colher bem para poder criar um vínculo e uma fidelização desse romeiro”, afirmou Soares em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

O secretário destacou ainda que a iniciativa faz parte do programa “Bem-Vindo à Terra do Meu Padim”, criado pela Sedetur para preparar os empreendimentos turísticos no atendimento aos visitantes.

O projeto orienta os donos de hospedagens e restaurantes sobre práticas adequadas de acolhimento e sobre a importância de manter preços compatíveis com o mercado local.

Um levantamento da Sedetur divulgado na semana passada mostra que, em média, as diárias em Juazeiro do Norte variam entre R$ 30 e R$ 100 por pessoa, a depender do tipo de acomodação.

Normalmente, os valores são divididos entre os integrantes das caravanas, conforme o número de pessoas e o tempo de permanência.

A alta demanda tem afetado também a rede hoteleira da cidade. A jornalista Patrícia Mirelly relatou à rádio O POVO CBN Cariri que os grandes hotéis estão com a capacidade esgotada.

Ela informou que teve dificuldade para encontrar hospedagem para um médico de São Paulo convidado para uma palestra em Juazeiro. Devido à alta ocupação, ele precisou ficar hospedado no Crato.

Prefeitura quer coibir cobranças abusivas a romeiros em Juazeiro do Norte

 

