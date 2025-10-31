Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

INSS: como pedir aposentadoria e benefícios de graça

INSS: como pedir aposentadoria e outros benefícios de graça, sem pagar intermediários

Governo reforça que serviços podem ser feitos pelo site, aplicativo ou telefone. Contratar terceiros pode expor dados pessoais e até facilitar golpes
Atualizado às Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a alertar os segurados que não é preciso pagar ninguém para solicitar aposentadoria, pensão, salário-maternidade ou qualquer outro benefício.

Todos os serviços são gratuitos e podem ser feitos diretamente pelos canais oficiais — sem despachantes, intermediários ou facilitadores.

Segundo o órgão, ainda é comum que pessoas contratem alguém acreditando que isso agiliza o processo, mas todos os pedidos seguem a mesma fila de análise, obedecendo a critérios legais. “Só recebe quem tem direito”, reforça o INSS.

Como acessar o INSS sem sair de casa

Os cidadãos podem resolver tudo on-line, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

São mais de 90 serviços disponíveis, como pedidos de aposentadoria e auxílio por incapacidade (antigo auxílio-doença), consulta de extratos, agendamento de perícias e acompanhamento de processos.

Outra opção é a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). As ligações são gratuitas e o atendimento é feito por servidores capacitados.

Para quem prefere o atendimento presencial, as agências da Previdência Social seguem disponíveis, com agendamento prévio pelo aplicativo ou pelo telefone.

Leia mais

Risco de golpes e vazamento de dados

O INSS alerta para os riscos de compartilhar informações com terceiros.

A senha do Meu INSS é a mesma da conta gov.br, usada para acessar diversos serviços públicos — como Receita Federal e Justiça Eleitoral — e deve ser guardada com o mesmo cuidado que uma senha bancária.

“Entregar dados pessoais ou selfies para estranhos, mesmo que se apresentem como ‘facilitadores’, pode abrir brechas para fraudes”, explica o órgão.

Segundo o Instituto, há registros de pessoas e estabelecimentos que cobram por serviços simples, como emitir senhas ou consultar extratos, o que não é autorizado.

Canais de denúncia

Quem suspeitar de irregularidades ou quiser registrar reclamações pode acionar a Ouvidoria do INSS, pelo próprio aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.

O órgão reforça que nenhum estabelecimento comercial tem permissão para prestar serviços em nome do INSS.

  • Todos os serviços são gratuitos.
  • Evite intermediários: eles não aceleram o processo e podem colocar seus dados em risco.
  • Use apenas canais oficiais:
  • Site/aplicativo: meu.inss.gov.br
  • Telefone: 135
  • Agências presenciais com agendamento

As informações foram divulgadas pelo INSS em seu portal oficial.

CPMI do INSS: Van Hattem destaca atuação de Domingo Sávio na fraude do INSS

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

INSS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar