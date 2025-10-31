INSS: como pedir aposentadoria e benefícios de graça

INSS alerta: pedir aposentadoria ou benefício é gratuito e sem intermediários / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a alertar os segurados que não é preciso pagar ninguém para solicitar aposentadoria, pensão, salário-maternidade ou qualquer outro benefício.

Todos os serviços são gratuitos e podem ser feitos diretamente pelos canais oficiais — sem despachantes, intermediários ou facilitadores.

Segundo o órgão, ainda é comum que pessoas contratem alguém acreditando que isso agiliza o processo, mas todos os pedidos seguem a mesma fila de análise, obedecendo a critérios legais. “Só recebe quem tem direito”, reforça o INSS.

Como acessar o INSS sem sair de casa

Os cidadãos podem resolver tudo on-line, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

São mais de 90 serviços disponíveis, como pedidos de aposentadoria e auxílio por incapacidade (antigo auxílio-doença), consulta de extratos, agendamento de perícias e acompanhamento de processos.



A senha do Meu INSS é a mesma da conta gov.br, usada para acessar diversos serviços públicos — como Receita Federal e Justiça Eleitoral — e deve ser guardada com o mesmo cuidado que uma senha bancária.

“Entregar dados pessoais ou selfies para estranhos, mesmo que se apresentem como ‘facilitadores’, pode abrir brechas para fraudes”, explica o órgão.

Segundo o Instituto, há registros de pessoas e estabelecimentos que cobram por serviços simples, como emitir senhas ou consultar extratos, o que não é autorizado.

