INSS: como pedir aposentadoria e benefícios de graça

INSS: como pedir aposentadoria e outros benefícios de graça, sem pagar intermediáriosGoverno reforça que serviços podem ser feitos pelo site, aplicativo ou telefone. Contratar terceiros pode expor dados pessoais e até facilitar golpes
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a alertar os segurados que não é preciso pagar ninguém para solicitar aposentadoria, pensão, salário-maternidade ou qualquer outro benefício.
Todos os serviços são gratuitos e podem ser feitos diretamente pelos canais oficiais — sem despachantes, intermediários ou facilitadores.
Segundo o órgão, ainda é comum que pessoas contratem alguém acreditando que isso agiliza o processo, mas todos os pedidos seguem a mesma fila de análise, obedecendo a critérios legais. “Só recebe quem tem direito”, reforça o INSS.
Como acessar o INSS sem sair de casa
Os cidadãos podem resolver tudo on-line, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.
São mais de 90 serviços disponíveis, como pedidos de aposentadoria e auxílio por incapacidade (antigo auxílio-doença), consulta de extratos, agendamento de perícias e acompanhamento de processos.
Outra opção é a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). As ligações são gratuitas e o atendimento é feito por servidores capacitados.
Para quem prefere o atendimento presencial, as agências da Previdência Social seguem disponíveis, com agendamento prévio pelo aplicativo ou pelo telefone.
Risco de golpes e vazamento de dados
O INSS alerta para os riscos de compartilhar informações com terceiros.
A senha do Meu INSS é a mesma da conta gov.br, usada para acessar diversos serviços públicos — como Receita Federal e Justiça Eleitoral — e deve ser guardada com o mesmo cuidado que uma senha bancária.
“Entregar dados pessoais ou selfies para estranhos, mesmo que se apresentem como ‘facilitadores’, pode abrir brechas para fraudes”, explica o órgão.
Segundo o Instituto, há registros de pessoas e estabelecimentos que cobram por serviços simples, como emitir senhas ou consultar extratos, o que não é autorizado.
Canais de denúncia
Quem suspeitar de irregularidades ou quiser registrar reclamações pode acionar a Ouvidoria do INSS, pelo próprio aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.
O órgão reforça que nenhum estabelecimento comercial tem permissão para prestar serviços em nome do INSS.
- Todos os serviços são gratuitos.
- Evite intermediários: eles não aceleram o processo e podem colocar seus dados em risco.
- Use apenas canais oficiais:
- Site/aplicativo: meu.inss.gov.br
- Telefone: 135
- Agências presenciais com agendamento
As informações foram divulgadas pelo INSS em seu portal oficial.
