CPMI do INSS pede para depoente telefonar a piloto que trabalhou em entidade investigada

Na sessão da CPMI do INSS desta terça-feira, 28, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) pediu a Henrique Traugott, um piloto de avião que trabalhou para dirigentes da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), para fazer uma ligação telefônica a outra pessoa. O depoente, ouvido na condição de testemunha, parou de falar por cerca de dez minutos e colocou no viva-voz do celular um amigo chamado Leandro Almeida, que também foi piloto da entidade e o contratou para o trabalho.

"Faz um favor para mim. Liga aí para o Leandro", disse Gaspar. Após a ligação ser efetuada, ele fez um apelo. "Vamos encurtar os caminhos. Nós estamos aqui com o senhor Henrique e, para evitar uma convocação do senhor, até porque o senhor é uma pessoa decente e trabalhadora, vamos encurtar essa conversa aqui", disse o relator. Do outro lado da linha, Leandro respondeu aos questionamentos do deputado. Ele informou que pilotava o avião de Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT) - ONG que desenvolve parcerias com a Conafer, cujo presidente, Carlos Roberto Ferreira Lopes, também voou a bordo das aeronaves. Disse que, quando abriu uma nova vaga para pilotar aeronaves da entidade, indicou Traugott para o emprego. "O Vinícius orientou a gente a atender a Conafer", disse. Leandro ainda não foi convocado pela comissão, embora já haja pedido para ouvi-lo na condição de testemunha. Um requerimento foi protocolado pelo deputado Alencar Santana (PT-MG). "Com efeito, por ter conhecimento de quem utilizava as aeronaves como passageiro, o coloca em posição privilegiada de oferecer informações relevantes sobre possíveis conexões com práticas fraudulentas que afetaram milhões de aposentados e pensionistas", justificou no pedido o parlamentar.

Traugott era remunerado pela firma de Leandro, que por sua vez, era pago por Ramos da Cruz. O vínculo, contudo, não era formal. A testemunha detalhou essa relação ao responder a questionamentos do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS). "O senhor era assalariado de quem?", perguntou o deputado. "Pelo Leandro. O Leandro foi quem me contratou. Eu era pago em transferência e estava em processo de criar um MEI", respondeu Traugott, que afirmou não ter transportado políticos no período em que trabalhou para a Conafer. Leandro disse ter prestado serviços para o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) antes de trabalhar para a Conafer. Conforme revelou o Estadão, o parlamentar vendeu um avião ao ITT, que depois o repassou a outra entidade. Entre 2022 e 2023, o deputado enviou R$ 2,5 milhões em emendas para a ONG.