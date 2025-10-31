Empréstimo do FGTS vai mudar em novembro; entenda regras

Regras para empréstimo ligado ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) mudam a partir deste sábado, 1º de novembro; veja quais são / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Alterações nas regras de empréstimo ligado ao saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) começam a valer a partir deste sábado, 1º de novembro. Novos limites para a quantidade de antecipações, os prazos e o valor de antecipações entram em vigor, segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da Caixa Econômica Federal.

Atualmente, o Fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos, dos quais 21,5 milhões (51%) aderiram ao saque-aniversário. Saque-aniversário do FGTS: entenda alterações Criado durante o governo Bolsonaro, em 2019, o saque-aniversário tem a proposta de habilitar parte do saldo da conta do FGTS do trabalhador para ser sacado uma vez por ano, no mês do seu aniversário. Com a nova modalidade, começaram as ofertas de linhas de créditos pelos bancos para que os trabalhadores saquem suas antecipações.

As mudanças nas regras de antecipação do saque-aniversário (uma forma de empréstimo) foram aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) no dia 7 de outubro por unanimidade da bancada. Confira o que muda: Limite do valor do saque: antes sem limites, agora são permitidos, no mínimo, R$ 100 e, no máximo, R$ 500 de antecipação por saque;

antes sem limites, agora são permitidos, no mínimo, R$ 100 e, no máximo, R$ 500 de antecipação por saque; Limite de antecipações a cinco no período de 12 meses. Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações;

Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações; Contratação de crédito somente uma vez por ano : as operações simultâneas, feitas sem limites, não serão mais habilitadas;

: as operações simultâneas, feitas sem limites, não serão mais habilitadas; Prazo mínimo de liberação de crédito de 90 dias: o tempo é contado a partir da data de retirada do saque-aniversário escolhida pelo trabalhador.



Saque-aniversário: como funciona? Criado em 2019, durante o governo Bolsonaro, o saque-aniversário permite que o trabalhador retire parte do saldo da sua conta do FGTS no seu mês de aniversário, uma vez por ano. A retirada ocorre mediante habilitação no aplicativo ou site do FGTS. O valor disponível para saque é calculado com base em uma alíquota sobre o saldo total, acrescida de uma parcela adicional fixa, que varia conforme o montante disponível. Um levantamento feito pelo ministério aponta que 21,5 milhões do total de 42 milhões de usuários ativos do fundo, aderiram ao saque antecipado. Destes, 70% realizaram as operações com instituições financeiras.