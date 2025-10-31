Elmano anuncia 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri

Proposta prevê a criação de dois polos irrigados de 5 mil hectares cada. Um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti

Esse é um pleito da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), que organiza o evento.

O governador Elmano de Freitas anunciou nesta sexta-feira, 31, que serão realizados estudos técnicos para a implantação de 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri . A declaração foi feita durante visita do gestor à ExpoCariri 2025, em Barbalha.

“Nós vamos fazer o estudo para garantir os 10 mil hectares para o Cariri produzir de maneira irrigada”, enfatizou o governador, Ele destacou ainda o compromisso do Estado em ampliar a infraestrutura hídrica e fortalecer o agronegócio regional.

A proposta, que foi apresentada pela Faec, prevê a criação de dois polos irrigados de 5 mil hectares cada. Um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti, Conforme o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a iniciativa pode elevar o Produto Interno Bruto do Ceará em 2,4%. “O Cariri é a região que tem o maior potencial de crescimento do Estado. Fizemos um estudo que aponta a viabilidade de um perímetro irrigado com as águas da transposição do São Francisco”, afirmou Amílcar.

A ExpoCariri 2025, onde foi feito o anúncio, começou nesta quinta-feira, 30, e segue até este sábado, 1º de novembro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha. O evento reúne mais de 170 expositores. A previsão é que sejam atraídos mais de 50 mil visitantes e movimentados mais de R$ 30 milhões em negócios.