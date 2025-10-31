Elmano anuncia 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano anuncia estudos para implantar 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri

Proposta prevê a criação de dois polos irrigados de 5 mil hectares cada. Um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti
Atualizado às Autor Adriano Queiroz
O governador Elmano de Freitas anunciou nesta sexta-feira, 31, que serão realizados estudos técnicos para a implantação de 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri. A declaração foi feita durante visita do gestor à ExpoCariri 2025, em Barbalha.

Esse é um pleito da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), que organiza o evento.

“Nós vamos fazer o estudo para garantir os 10 mil hectares para o Cariri produzir de maneira irrigada”, enfatizou o governador, Ele destacou ainda o compromisso do Estado em ampliar a infraestrutura hídrica e fortalecer o agronegócio regional.

A proposta, que foi apresentada pela Faec, prevê a criação de dois polos irrigados de 5 mil hectares cada. Um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti, Conforme o presidente da Faec, Amílcar Silveira, a iniciativa pode elevar o Produto Interno Bruto do Ceará em 2,4%. “O Cariri é a região que tem o maior potencial de crescimento do Estado. Fizemos um estudo que aponta a viabilidade de um perímetro irrigado com as águas da transposição do São Francisco”, afirmou Amílcar.

A ExpoCariri 2025, onde foi feito o anúncio, começou nesta quinta-feira, 30, e segue até este sábado, 1º de novembro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha. O evento reúne mais de 170 expositores. A previsão é que sejam atraídos mais de 50 mil visitantes e movimentados mais de R$ 30 milhões em negócios.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

