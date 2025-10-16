Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CVM fecha novo acordo administrativo no âmbito do processo da Americanas

CVM fecha novo acordo administrativo no âmbito do processo da Americanas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fechou um novo acordo administrativo em processo de supervisão no âmbito do processo sobre a fraude da Americanas. O acerto segue a mesma linha do firmado em setembro de 2023, mas o regulador não informou com quem o acordo anunciado nesta quinta-feira, 16, foi firmado.

A autarquia entende que os conteúdos obtidos a partir desse novo acordo tendem a fornecer mais insumos para o trabalho de apuração e análise dos fatos envolvendo a companhia, iniciado em 2023.

Aponta também que poderá celebrar contratos com extinção de sua ação punitiva ou redução, entre um e dois terços, da penalidade aplicável, mediante efetiva, plena e permanente cooperação da varejista na apuração dos fatos.

Esses acordos podem ser propostos por pessoas físicas ou jurídicas que confessem a prática de infração às normas legais ou regulamentares, identifiquem os demais envolvidos e forneçam informações e documentos que comprovem a ocorrência da irregularidade.

