CVM fecha novo acordo administrativo no âmbito do processo da Americanas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fechou um novo acordo administrativo em processo de supervisão no âmbito do processo sobre a fraude da Americanas. O acerto segue a mesma linha do firmado em setembro de 2023, mas o regulador não informou com quem o acordo anunciado nesta quinta-feira, 16, foi firmado.

A autarquia entende que os conteúdos obtidos a partir desse novo acordo tendem a fornecer mais insumos para o trabalho de apuração e análise dos fatos envolvendo a companhia, iniciado em 2023.