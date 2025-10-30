Ceará gera 10.561 novos postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Construção civil foi um dos setores que mais gerou emprego em setembro / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará ficou em quarto lugar do Nordeste no mês de setembro em termos de geração de empregos com carteira assinada, com 10.561 novos postos, ficando atrás de Pernambuco, com 15.602, Alagoas, com 13.883, e Bahia, com 11.350. O resultado é o saldo de 62.868 admissões e 52.307 desligamentos no período e foi superior ao registrado em agosto de 2025, quando foram gerados 7.010 postos de emprego formais, o que representa um crescimento de 50,6%.

Em suas redes sociais, o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, exaltou em suas redes sociais, o número de empregos com carteira assinada criados em setembro. “Com isso nós acumulamos em todo o governo Elmano, mais de 158 mil empregos gerados. É um esforço conjunto do setor privado, do setor público para gerar mais oportunidade para o trabalhador cearense”, destacou. Também pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas disse que “o trabalho não para, com a missão de continuar atraindo mais empresas e fortalecendo as já instaladas em nosso estado para impulsionar a nossa economia e gerar ainda mais oportunidades para o povo cearense”. Já para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, os bons números do setor são reflexo das boas vendas realizadas ainda em 2024 e cujas obras começaram neste ano. Eu dizia ano passado, que estávamos vivendo o melhor período em oito anos e neste ano estamos conseguindo que as vendas superem as do ano passado. Esses empregos são justamente o reflexo dessas boas vendas que a gente está tendo”.

Ele destaca que, pelo menos, três fatores contribuíram para essas boas vendas e consequente geração de emprego. “O principal é o Minha Casa, Minha Vida, acrescido do Entrada Moradia, mas também temos muitos empreendimentos que estão sendo construídos de segunda moradia, principalmente ali no Porto das Dunas. E, de uma forma geral, também estão sendo construídos esses prédios de altíssimo padrão”, listou. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, apesar da queda no faturamento que o setor registrou no mês passado, houve aumento no recrutamento de profissionais. “Cerca de 75% dos empreendedores desse ramo, da área de bares e restaurantes, estão contratando para esse período e com muito otimismo, esperando realmente as festas de fim de ano, as empresas fazendo essas confraternizações, fora o número de turistas que aumenta muito”, pontuou. Além dos bons números do Ceará, Fortaleza liderou entre as capitais nordestinas em setembro, com 3.507 novos postos de trabalho. No acumulado do ano, a cidade ficou em segundo lugar entre as capitais nordestinas com 22.146 postos de trabalho formais gerados.