Taxas de juros futuras sobem com geração de empregos acima do esperado e exterior

Já pressionados pela abertura da curva americana após as declarações mais conservadoras do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, 29, que diminuíram apostas de nova flexibilização da política monetária nos Estados Unidos em dezembro, os juros futuros negociados na B3 ganharam fôlego adicional no pregão desta quinta-feira, 30, após a divulgação do Caged de setembro. Acima do previsto, o dado impulsionou principalmente as taxas mais curtas, que chegaram a tocar máximas intradia em seguida à publicação do Ministério do Trabalho. Os trechos intermediários e longos da curva a termo, por sua vez, avançaram seguindo o exterior, e também afetados por leilão do Tesouro com oferta relevante de títulos prefixados realizado nesta quinta.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 avançou de 13,835% no ajuste anterior a 13,925%. O DI para janeiro de 2028 aumentou de 13,161% no ajuste a 13,240%. O DI para janeiro de 2029 subiu de 13,121% no ajuste de ontem a 13,195%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,480%, vindo de 13,419% no ajuste da véspera. Publicado nesta tarde, o Caged contrariou expectativas de desaceleração adicional do mercado de trabalho, ao apontar abertura de 213.002 vagas com carteira assinada em setembro, ante estimativa mediana de 169 mil postos apontada pelo Projeções Broadcast. Todos os cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos no período, com destaque para o setor de serviços, que abriu 106.606 postos. A indústria ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 43.095 empregos celetistas. Economista-chefe do banco BMG, Flávio Serrano avalia que a abertura dos DIs na segunda etapa do pregão, que vinha na esteira do aumento dos rendimentos dos Treasuries, foi acentuada após os números mais recentes do mercado de trabalho formal, que foram robustos. A precificação da curva para cortes na Selic, no entanto, pouco mudou em razão do indicador, pondera Serrano. A taxa básica apontada para o final de 2026 subiu de 12,75%, antes da publicação do dado, para 12,80%. A curva mostrava 62% de chance de redução de 25 pontos-base da Selic em janeiro depois do Caged, ante 65% pela manhã.