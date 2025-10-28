Maurício Filizola é aclamado presidente da CDL de Fortaleza

Maurício Filizola é CEO da rede de farmácias Santa Branca / Crédito: Anderson Gama/Especial para O POVO

O empresário e CEO da rede de farmácias Santa Branca, Maurício Filizola foi eleito por aclamação como o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. No pleito concorria uma chapa única que comporá a nova diretoria para o triênio 2026-2028.



O convite formal para liderar a chapa veio em julho, quando recebeu o empresário Honório Pinheiro.

Um segundo encontro, que contou com a participação de Pio Rodrigues, Deusmar Queirós e Assis Cavalcante, selou a candidatura.

A ideia da composição é promover uma renovação na gestão, mesclando empresários de larga experiência com novos nomes vindos da CDL Jovem.

Maurício destacou que haverá aproveitamento da experiência de lideranças, a partir do Conselho Consultivo, que conta com nomes como Pio, Deusmar e Honório.



Dentre as pautas da nova gestão destaca-se a ampliação da quantidade de associados aliada à expansão territorial das ações da CDL, com fortalecimento do diálogo com o setor público para viabilizar mais políticas públicas em prol do comércio. "O comércio está presente em cada situação da nossa Cidade. Na periferia, temos lojistas e pessoas que podem agregar. Também manteremos diálogo com o Poder Público para essa expansão, muito importante, que eu vejo como um diferencial", pontuou. Confira quem compõe a nova diretoria da CDL de Fortaleza! GESTÃO 2026-2028