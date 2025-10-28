Maurício Filizola é aclamado presidente da CDL de Fortaleza

Maurício Filizola é aclamado presidente da CDL de FortalezaEmpresário é CEO da rede de farmácias Santa Branca e ocupava a diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC)
O empresário e CEO da rede de farmácias Santa Branca, Maurício Filizola foi eleito por aclamação como o novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.
No pleito concorria uma chapa única que comporá a nova diretoria para o triênio 2026-2028.
Maurício Filizola é o novo diretor-presidente, com Assis Cavalcante (Óticas Visão) como diretor 1º vice-presidente; e Josué Ubiranilson Alves (Pague Menos) como diretor 2º vice-presidente.
Ele destacou que a nova diretoria manterá o mesmo dinamismo da gestão anterior, buscando também novas estratégias para impulsionar o varejo e fortalecer o ambiente de negócios em Fortaleza.
Ao O POVO, o empresário afirmou também que, apesar de nunca ter participado da instituição em cargos de diretoria, mantinha boa relação com a gestão, tendo participado de missões empresariais com a CDL e feito parte da primeira turma da Faculdade CDL, completando um MBA de Gestão Comercial.
O convite formal para liderar a chapa veio em julho, quando recebeu o empresário Honório Pinheiro.
Um segundo encontro, que contou com a participação de Pio Rodrigues, Deusmar Queirós e Assis Cavalcante, selou a candidatura.
A ideia da composição é promover uma renovação na gestão, mesclando empresários de larga experiência com novos nomes vindos da CDL Jovem.
Maurício destacou que haverá aproveitamento da experiência de lideranças, a partir do Conselho Consultivo, que conta com nomes como Pio, Deusmar e Honório.
Dentre as pautas da nova gestão destaca-se a ampliação da quantidade de associados aliada à expansão territorial das ações da CDL, com fortalecimento do diálogo com o setor público para viabilizar mais políticas públicas em prol do comércio.
"O comércio está presente em cada situação da nossa Cidade. Na periferia, temos lojistas e pessoas que podem agregar. Também manteremos diálogo com o Poder Público para essa expansão, muito importante, que eu vejo como um diferencial", pontuou.
Confira quem compõe a nova diretoria da CDL de Fortaleza!
GESTÃO 2026-2028
Diretor-Presidente: Mauricio Cavalcante Filizola
Diretor 1° Vice-Presidente: Francisco de Assis Costa Cavalcante
Diretor 2° Vice-Presidente: Josué Ubiranilson Alves
1° Diretor Secretário: Mayra Furtado Dias Filgueira The
2° Diretor Secretário: Antonio José de Freitas Mello
1° Diretor Administrativo Financeiro: Francisco Honório Pinheiro Alves
2° Diretor Administrativo Financeiro: Valdemir Rolim de Sousa
Diretor Jurídico: Germano Botelho Belchior
Diretor de Patrimônio: Gilberto Joaquim Gomes da Costa
1° Diretor de Marketing e Comunicação: Alan de Araújo Alconforado de Oliveira
2° Diretor de Marketing e Comunicação: Carlos Eduardo Cunha Cavalcante
Diretor de Estratégias Especiais: Augusto Cesar Amorim Roma
Diretor Social: Renan Ximenes Dias
Diretor da CDL Jovem: Rerison Franco Viana
(Colaborou Samuel Pimentel)