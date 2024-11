4º Juizado Especial Cível é reaberto na sede da CDL de Fortaleza, no Centro

Abertura do 4º Juizado Especial Cível de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), na CDL Crédito: Samuel Setubal

O 4º Juizado Especial Cível de Fortaleza passa a funcionar na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, no Centro, a partir desta quarta-feira, 6. Anteriormente, a unidade estava localizada no Shopping Benfica. A nova unidade busca facilitar o acesso ao público e beneficiar alunos de Direito da Faculdade CDL com a prática profissional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Juizado Especial Cível trata de ações de menor complexidade, geralmente relacionadas a questões de consumo, com valor de causa de até 40 salários-mínimos. Atendimento terá novo horário, das 11h às 18 horas, em dias úteis.

A unidade, que está localizada no piso térreo da CDL, realiza o atendimento a partes e advogados, em audiências presenciais, virtuais e híbridas. Entre os casos mais frequentes julgados pelo Juizado estão pedidos de indenização por danos morais, disputas envolvendo ICMS, obrigações de fazer/não fazer, despesas condominiais e registros indevidos em cadastros de inadimplência. Uma solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira, 6, e contou com a presença do presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante; do desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Antônio Abelardo Benevides Moraes, além de membros da diretoria da CDL e convidados. “Essa é uma daquelas que chamamos de "ganha-ganha”, pontuou o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Antônio Benevides. “É importante frisar que isso facilita o acesso à justiça para pessoas de diversas regiões e perfis, incluindo aqueles que não possuem advogado”.

O juiz Magno Gomes de Oliveira, titular do 4º Juizado Especial de Fortaleza, destaca a escolha do novo local. "Cerca de 80% das demandas nos juizados especiais cíveis são de natureza consumerista. Nada melhor do que o Juizado funcionar em parceria com entidades como a CDL, que também lidam com relações de consumo", pontuou. Abertura do 4º Juizado Especial Cível de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que passará a funcionar nas dependências da CDL de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Além da parceria entre a CDL de Fortaleza e o TJCE, a reabertura na nova sede também coopera com a Faculdade CDL.