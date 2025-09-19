Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Receita Federal realiza Operação Cadeia de Carbono contra fraudes na importação de combustíveis

A Receita Federal informou nesta sexta-feira, 19, que realiza a Operação Cadeia de Carbono contra fraudes na importação de combustíveis. Importadores de cinco Estados são alvos da ação. Até o momento da publicação desta matéria, havia sido retida a carga de dois navios destinados ao Rio de Janeiro no valor de aproximadamente R$ 240 milhões, de petróleo, combustíveis e hidrocarbonetos, incluindo óleo condensado de petróleo.

De acordo com a Receita, foram realizadas diligências fiscais em estabelecimentos importadores de Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo. "As medidas ocorreram, de forma simultânea, em 11 alvos distintos, nos quais estão sendo avaliadas a estrutura e a capacidade operacional das empresas, coletados documentos, colhidos depoimentos de responsáveis e verificados os requisitos para fruição de benefícios fiscais federais e estaduais", diz a nota

O objetivo da operação é combater crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal.

A Receita Federal ainda vai detalhar a ação e a Instrução Normativa, que deve ser divulgada nos próximos dias, reforçando as regras de controle e fiscalização da importação de combustíveis e hidrocarbonetos. "A medida, elaborada em diálogo com o setor, busca impedir de forma definitiva a repetição desse tipo de expediente fraudulento", enfatiza o órgão.

