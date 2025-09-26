Receita Federal retém mais 2 navios de combustíveis no Rio na Operação Cadeia de Carbono

A Receita Federal informou nesta sexta-feira, 26, a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de diversos contêineres de insumos importados utilizados na formulação de combustíveis. É a segunda fase da Operação Cadeia de Carbono, iniciada na sexta-feira, 19.

Nesta sexta, 26, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e cerca de 115 toneladas de compostos químicos usualmente utilizados como aditivos para combustíveis, oriundos de diferentes continentes.