Alemanha passa a ser maior comprador do café brasileiro, com tarifaço

Alemanha passa a ser maior comprador do café brasileiro, com tarifaçoPaís europeu ultrapassou volume de compra dos Estados Unidos em setembro, conforme relatório do Conselho de Exportadores de Café do Brasil
Com o tarifaço de 50% impostos pelo governo de Donald Trump à maioria dos produtos brasileiros, a Alemanha passou a ser o maior comprador de café do País, ultrapassando os Estados Unidos, em setembro.
Os dados constam do relatório mensal do Conselho de Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Além da Alemanha, também a Itália ultrapassou o mercado norte-americano no que se refere às compras internacionais do produto, no período.
Outro destaque do período foi a Colômbia que apareceu, pela primeira vez, no ranking dos dez principais compradores, ao aumentar suas compras em 567,66% na comparação entre setembro de 2025 com setembro do ano passado.
Os efeitos do tarifaço levaram a uma queda expressiva nas compras de cafés brasileiros pelos EUA, de 52,8%, na comparação de setembro deste ano com setembro de 2024. O impacto também se deu no quadro global, com as exportações do produto apresentando queda de 18,4%, passando de 4,6 milhões de sacas de 60 kg vendidas em setembro do ano passado, para 3,75 milhões no último mês. Apesar disso, a receita cambial aumentou 11,1% e chegou a US$ 1,37 bilhão.
A exportação de café da espécie arábica (Coffea arabica) foi responsável por 79% do volume total, ou cerca de 2,96 milhões de sacas. Já a espécie Coffea canephora (café conilon e robusta), teve 13% de participação, com 489,68 mil sacas. Já o café solúvel representou 8% do total, com o equivalente a 290 mil sacas exportadas.
Vale destacar também o desempenho dos cafés diferenciados no acumulado de janeiro a setembro de 2025. Esse tipo de produto, com qualidade superior ou certificados por práticas sustentáveis, representaram 20,3% das exportações totais do País (43,09 milhões de sacas de 60kg), com 5,91 milhões de sacas e US$ 2,51 bilhões de receita.
Nesse segmento, apesar do tarifaço, os Estados Unidos seguiram na liderança, com 987,5 mil sacas, seguidos de Alemanha (825,6 mil) e Bélgica (667,8 mil).
Confira os dez maiores compradores de café do Brasil!
• Alemanha com 654,6 mil sacas (17,5%)
• Itália, com 334,65 mil sacas importadas (8,9%)
• Estados Unidos, com 332,83 mil sacas importadas (8,8%)
• Japão, com 219 mil sacas (5,8%)
• Bélgica, com 185,11 mil sacas (4,9%)
• Holanda, 150,93 mil sacas (4,3%)
• Turquia, com 150 mil sacas compradas (4%)
• Espanha, com 142,37 mil sacas compradas (3,8%)
• Colômbia, com 107,28 mil sacas compradas (2,9%)
• Canadá, com 106,93 mil sacas compradas (2,8%)