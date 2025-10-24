Alemanha passa a ser maior comprador do café brasileiro, com tarifaço

Efeitos do tarifaço levaram a uma queda expressiva nas compras de cafés brasileiros pelos EUA, de 52,8%, na comparação de setembro deste ano com setembro de 2024 / Crédito: FCO FONTENELE

Com o tarifaço de 50% impostos pelo governo de Donald Trump à maioria dos produtos brasileiros, a Alemanha passou a ser o maior comprador de café do País, ultrapassando os Estados Unidos, em setembro. Os dados constam do relatório mensal do Conselho de Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Além da Alemanha, também a Itália ultrapassou o mercado norte-americano no que se refere às compras internacionais do produto, no período.

